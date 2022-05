Aurora Ramazzotti in un modo curioso dedica un messaggio a una persona speciale e il web impazzisce per le sue parole

Solare e intraprendente, proprio come la mamma Michelle, determinata e sempre pronta a dare il massimo, come suo padre Eros. Aurora Ramazzotti è una ragazza affascinante dentro e fuori che, giorno dopo giorno, si sta facendo conoscere dai fan che la seguono ovunque.

Nonostante la popolarità dei genitori, la giovane influencer ha deciso di iniziare un percorso autentico e senza scorciatoie. Amante dei social e della musica, sta conquistando passo dopo passo un posto nel mondo e sembra proprio ci stia riuscendo.

Aurora Ramazzotti, un outfit speciale per un evento speciale – FOTO

Seguita da più di due milioni di follower, Aurora Ramazzotti è molto attiva sui social dove condivide molti momenti delle sue giornate e scatti strepitosi che fanno il giro del web.

Attraverso l’ultimo post è tornata indietro nel tempo, lasciando spazio al ricordo di un incontro con una persona speciale.

“Correva l’anno 2016. Durante una delle mie maratone notturne alla ricerca di musica sono incappata in questo ragazzo qui che rappava da farmi esplodere la testa. Con una storia giusta, una voce riconoscibile e potente. – Scrive Aurora sotto alcune foto insieme al suo amico Rkiomi – Gli ho scritto, lo faccio a volte perché penso sia bello mostrare sostegno, siamo diventati amici e oooh come sono fiera del percorso evolutivo della sua arte”.

In questi scatti l’influencer si presenta con un top ricamato e un paio di jeans neri, i capelli raccolti in una treccia bassa e un trucco quasi impercettibile.

Conclude il messaggio con un augurio per il suo amico: “Avanti tutta, il meglio deve ancora venire. E viva la musica, tutta”. Aurora Ramazzotti cresciuta a pane e musica, non può fare a meno di incoraggiare e supportare tutti gli artisti che ritiene siano in gamba e pieni di talento, e lo fa senza troppi filtri e con tutta la naturalezza e genuinità che da sempre la contraddistinguono.

