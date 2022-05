Francesca Tocca, il collega di Maria senza freni sotto la sua FOTO: la reazione di Todaro

Francesca Tocca, il collega di Maria De Filippi lascia un commento inaspettato sotto la foto della ballerina: la reazione del marito Raimondo Todaro

Tra le ballerine più in vista del programma di Maria De Filippi c’è indubbiamente Francesca Tocca. La nativa di Catania, classe 1989, fa parte del cast di “Amici” ormai da molti anni, ma durante questa edizione, per lei, c’è stata una sconvolgente e piacevolissima novità.

Il marito Raimondo Todaro, che la Tocca ha sposato nel 2014 e dal quale ha avuto la figlia Jasmine, è divenuto professore proprio all’interno della scuola di Canale Cinque. I due, che ora si trovano fianco a fianco in questa avventura, non mancano di stuzzicarsi a vicenda.

Francesca, tra l’altro, riceve spesso i complimenti da parte di tutto il cast della De Filippi. Uno dei collaboratori più fidati della conduttrice, proprio nelle scorse ore, si è lasciato scappare un commento inatteso sotto l’ultima foto della ballerina. Come l’avrà presa Raimondo Todaro?

Francesca Tocca, il collega di Maria De Filippi senza freni sotto la sua FOTO: la reazione di Todaro

Mancano solamente tre giorni alla finalissima di “Amici”, che andrà in onda domenica 15 maggio in prima serata su Canale Cinque. Francesca Tocca, tra le professioniste più apprezzate del cast, non ha mancato di condividere con i fan la propria tristezza per via di quello che la aspetta: anche l’edizione 2022 del programma, purtroppo, è giunta irrimediabilmente al termine.

Attraverso una delle ultime compilation postate su Instagram, la ballerina non aveva mancato di esternare il proprio stato d’animo ai fan. “E niente… già inizia la nostalgia” aveva scritto la Tocca, gettando nello sconforto i suoi stessi followers.

Tra i commenti di risposta allo scatto, non può non balzare all’occhio quello del noto collaboratore di Maria De Filippi. Con grande sorpresa, tuttavia, non si tratta di Rudy Zerbi, il collega di Raimondo Todaro che, ormai da anni, non fa mistero di avere letteralmente un debole per Francesca. “Noi avremo nostalgia di te“: questa la replica postata da Gianni Sperti sotto al post.

Il noto ex ballerino, che conosce molto bene la Tocca, sembra apprezzarla e stimarla più di chiunque altro. E Raimondo Todaro, che non ha nulla di cui preoccuparsi, ha ovviamente scelto di non reagire e di non intromettersi in questo dolcissimo scambio tra colleghi.