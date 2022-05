Francesco Renga “come Cenerentola” vive un sogno, torna in radio con il successo più grande – VIDEO

Il cantante ieri ha dato sui social la notizia che tutti aspettavano da tempo, una vera rivoluzione discografica che ha già fatto innamorare chiunque.

Sono settimane e mesi davvero emozionanti per Francesco Renga che poche ore fa ha dato finalmente ai fan la notizia che tutti attendevano da diverso tempo.

Lo ha fatto a modo suo, senza urlarlo a squarciagola ma con un post Instagram che racconta tutto il suo orgoglio e la passione che ci ha messo anche stavolta per dare al mercato, e ai fan, una nuova produzione discografica inedita.

“Non come Cenerentola…a mezzanotte per noi il sogno comincia! ‘MILLE ERRORI’ da adesso è tutta vostra!! Inizia la nuova avventura che procederà con il tour questa estate e poi…e poi, ve lo dirò. Voi intanto fatemi sapere cosa pensate 😜🤪❤️🤟🏽”.

Entriamo nel dettaglio e vediamo di cosa si tratta.

Francesco Renga torna in radio con ‘Mille errori’, ecco tutte le date del tour

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Renga (@francescorenga)

L’ex di Ambra Angiolini ha dato in pasto alla sua community di appassionati il nuovo brano ‘Mille errori’ uscito la mezzanotte di oggi.

Si tratta di una canzone prodotta da Umberto Iervolino e mixato da Pino “Pinaxa” Pischetola, con un testo tutto introspettivo che parla di bilanci e errori commessi nella vita ma che devono essere la valvola per trarre le somme e accettarsi con pregi e difetti.

L’artista inoltre tornerà live da luglio in tutta Italia con il tour “Etstate 2022” e queste sono al momento tutte le date confermate sul sito di Renga.

Il 19 luglio in Piazza Trento e Trieste a Ferrara in occasione del “Ferrara Summer Festival”, il 23 luglio in Piazza Dossetti a Noicattaro (Bari), il 24 luglio in Piazza Monte Tabor a Vico del Gargano (Foggia), il 28 luglio al Teatro sulla Laguna di Orbetello (Grosseto) in occasione del “Festival Le Crociere”.

Infine il 29 luglio alla Summer Festival Area Impianti Sportivi di Mirano (Venezia), il 16 agosto al Campo Sportivo di Savelli (Crotone), il 17 agosto all’Area Eventi Lungomare di Rocca Imperiale (Cosenza). Avete già preso i biglietti?

