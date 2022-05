Lidl, l’ultima novità è reale: “Era ora, che bello!”. Clienti emozionati, finalmente si può

Lidl non smette di stupire i clienti, ogni volta la catena di supermercati lancia una novità. In poche ore è già virale.

Milioni di consumatori non aspettavano altro, da Lidl sarà possibile farlo, il mood è già virale ed il tam tam sui social è assordante. La nota catena di supermercati fondata in Germania nel 1932 dalla lungimirante idea di Josef Schwarz, ne ha fatta di strada negli anni.

Oggi vanta 13.000 negozi sparsi in tutto il mondo e milioni di lavoratori alle sue dipendenze. Lidl è una garanzia per i consumatori che ogni giorno scelgono qualità e convenienza. Presso i vari store è possibile acquistare, oltre agli alimenti sempre freschi, articoli di vario genere. Per 3 giorni al mese, l’azienda li mette a disposizione ad un prezzo davvero vantaggioso.

L’ultima novità Lidl è già virale, ecco cosa succede

Ricordate quando la Lidl ha lanciato i famosissimi calzini e sono diventati un must have di tendenza? Ecco, la storia si ripete ma con un ciambellone per bambini. L’estate è alle porte e la catena alimentare non poteva esimersi dal lanciare un nuovo trend.

“Dove si balla? Anche tra le corsie Lidl, quando scopri i nuovi favolosi gonfiabili per l’estate 2022. Non farti sfuggire il ciambellone!”, leggiamo sui vari canali social aziendali.



Milioni di clienti stavano aspettando questo momento, soprattutto i più piccoli, che potranno tuffarsi in acqua con il ciambellone firmato Lidl. Naturalmente l’oggetto del momento richiama i colori del supermercato, il blu ed il giallo con la “i” in rosso; insomma, il ciambellone Lidl è davvero impareggiabile.

I commenti sono tantissimi, i clienti sono impazienti di acquistare il ciambellone, ormai sta andando a ruba ed in qualche punto vendita è già terminato: “Voglio averlo, sono finiti” si legge su facebook, “Era ora, che bello!” esclama qualche altro in preda allo stupore.

Lidl riesce sempre a stupire tutti in ogni momento ed anche questa volta l’estate 2022 sarà fantastica.