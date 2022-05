“Abbiamo perso un bambino” Renzo Arbore e Mara Venier, la rivelazione è drammatica

Le motivazioni della rottura tra Mara Venier e Renzo Arbore escono finalmente allo scoperto dopo un ultimo toccante confronto tra i due artisti.

Correva l’anno 1997 quando l’attuale conduttrice di “Domenica In”, Mara Venier, e il cantautore e showman Renzo Arbore, decisero di archiviare una volta per tutte la loro storia d’amore in seguito ad un doloroso evento che li rese entrambi partecipi.

Dopo ben dodici anni vissuti uno al fianco dell’altra, i due artisti si salutarono definitivamente intraprendendo ciascuno la propria strada. Dal 2006, anno delle loro nozze, “Zia Mara” condivide la sua quotidianità con l’ex produttore cinematografico di origini milanesi, Nicola Carraro. Mentre il fedele amate di jazz e blues in chiave napoletana ha prematuramente perduto la sua compagna di vita, l’attrice Mariangela Melato, nel 2013. La quale egli stesso aveva definito a più riprese come “la donna giusta” per lui.

Mara Venier, la dolorosa resa dei contri con Renzo Arbore: svelato il motivo della loro rottura

A distanza di tempo il poliedrico artista di origini foggiane, noto al pubblico oltre che per il suo sconfinato talento anche per la sua grande umanità, si è infine ritrovato a confrontarsi in diretta con l’altrettanto storica conduttrice veneziana di Rai Uno.

La verità ha subito causato la commozione dei diretti interessati quanto dei loro affiatati telespettatori. Nel corso di un’ultima intervista trasmessa in onda dal “Maurizio Costanzo Show” l’ex affiatata coppia ha messo a tacere vari rumors, raccontando a cuore aperto, e non senza qualche leggera scaramuccia, le ragioni che hanno segnato la fine della loro storia d’amore.

Se i numerosi flirt con alcune ballerine di Arbore all’epoca, citati più volte dalla Venier, pare siano stati smentiti come evento scatenante della loro crisi di coppia, il motivo avrebbe piuttosto riguardato la perdita di un bambino. “C’è stata una gravidanza interrotta“, ha infatti chiarito Mara ai microfoni della trasmissione spiegando al contempo del suo stato avanzato e dunque del dolore che questa avrebbe causato ad entrambi.

Nonostante il loro allontanamento, però, la conduttrice ha anche chiarito di come tra i due artisti si sia mantenuto un rapporto di grande stima reciproca. Sebbene lo stesso Arbore, per ragioni prettamente legate al loro odierno quanto delicato “fil rouge“, sembrerebbe faticare ancora a tenere un confronto con lei.

