Conad stupisce i clienti: “Chi l’avrebbe mai detto”. La felicità è alle stelle, il motivo clamoroso

Chi l’avrebbe mai detto, Conad stupisce ancora milioni di clienti. La notizia si è diffusa rapidamente, ma cosa sta succedendo? Scopriamolo insieme.

Il Consorzio Nazionale Dettaglianti, da tutti conosciuto come Conad, ha deciso ancora una volta di stupire milioni di clienti sempre pronti alle novità. Questa volta la notizia ha dell’incredibile e si è diffusa a macchia d’olio.

Sui social non si parla d’altro ed è corsa all’ambito premio. Ma di cosa si tratta? Milioni di clienti sono già prontissimi a gareggiare e vincere. Ancora una volta, Conad riesce ad attirare l’attenzione, ma scopriamo insieme cosa sta succedendo in queste ore.

Gioca e vinci un set di pentole Mami Alessi

“Prova a vincere con Barilla un set di pentole Mami Alessi. Aggiungi al carrello, 3 pacchi a scelta tra: Al Bronzo, Piccolini, Integrale, o quella che ami di più!”, leggiamo sui profili social del marchio italiano.

Il premio è ambito da milioni di clienti. In collaborazione con Barilla, Conad ha messo in palio un set di pentole Mami Alessi, questa si che è un’opportunità davvero incredibile.

“Chi l’avrebbe mai detto”, scrive un cliente affezionato Conad dopo aver appreso la notizia, “Conad, ci stupisci sempre. Io amo la Barilla”. I feedback sono tutti molto positivi, per poter accedere al concorso ed aggiudicarsi il premio, basterà acquistare 3 pacchi di pasta Barilla, Al Bronzo, Piccolini, Integrale e sperare nella fortuna.

Partecipare al concorso è anche gustoso, la pasta Barilla è uno dei fiori all’occhiello dell’Italia. I vari formati di pasta si adattano ad ogni tipo di preparazione, immancabili come sempre i formati classici: spaghetti, pennette, rigatoni. Da qualche anno Barilla pensa anche ai bambini con i Piccolini, si tratta di diversi formati di pasta in una versione miniaturizzata della pasta normale; ma per Barilla non finisce qui, la scelta di prodotti è davvero vasta e soddisfa tutte le esigenze dei consumatori.

I colori dell’azzurro e del bianco del packaging ricordano il cielo del Paese, non solo il gusto, ma anche l’occhio vuole la sua parte e Barilla pensa come sempre a tutto.