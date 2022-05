Ci avevano puntato in tanti. Il trapper italiano di origini romane ha spopolato anche al Festival di Sanremo ma in Europa non piace.

Con l’Eurovision molti gli artisti italiani in gara, tra cui i Maneskin e Mamhood con Blanco. A rompere con le quinte europee i gruppi si sono esibiti in scenografiche apparizioni e costumi da standing ovation.

Quest’anno in Italia, a Torino, l’Eurovision in diretta nelle serate 10 – 12 e 14 Maggio è stato condotto da tre artisti: l’amatissima Laura Pausini, l’eccentrico Mika e l’eclettico Alessandro Cattelan. Ma essere eccentrici fa parte del mestiere e Achille Lauro, il glam-trapper romano lo ha voluto ribadire.

La messinscena del toro meccanico non convince l’Europa: Achille Lauro ne esce male

Non erano bastate le mirabolanti scenografie fatte di luci e fuochi a suggerirne l’ingresso. Achille Lauro che si è concesso un bacio al suo bassista Boss Doms dietro le quinte, si è presentato in scena con un toro meccanico. A cantare la sua “Stripper”, Achille ha voluto davvero strafare. Con una tuta nera di tulle trasparente, ricamata e aderente, gli stivali da cowboy e un cappello perfetto per l’occasione, Achille, però, non ha conquistato il pubblico europeo.

Ma perchè l’esibizione non è andata bene? Il bluff del toro meccanico è infatti evidente a tutti. Lauro De Marinis, vero nome di Achilleidol come da user su Instagram, non è riuscito a qualificarsi per la finale.

In conferenza stampa, aveva trovato l’idea geniale e originale. Ma la sua trovata non è nuova agli occhi del pubblico mondiale. Questo perchè la celebre Madonna, durante il tour Drowned nel 2001, si era esibita in veste di lussureggiante cowgirl. La nota cantante statunitense si era presentata con un toro meccanico sul palco.

Un vero e proprio flop che non ha permesso al trapper italiano di scalare la classifica e raggiungere i voti necessari per qualificarsi in finale.