Musica e voglia di condivisione a questa ultima edizione dell’Eurovision Song Contest. Ma per la Pausini scatta l’allarme stanchezza.

Tre serate all’insegna della musica e del sentimento comune europeo. Laura Pausini, Mika e Cattelan, quest’anno conduttori insieme per l’edizione italiana dell’Eurovision Song Contest tenutasi a Torino, hanno fatto il massimo. Il pubblico in estasi per le canzoni in gara e l’attesissima finale che è andata in diretta il 14 maggio.

Per la cantante di Faenza, però, si è trattato di un periodo molto intenso di lavori che hanno comportato stress e affaticamento. Durante la finale e più precisamente verso il momento dell’annuncio della classifica provvisoria dopo il voto delle giurie nazionali, Laura Pausini non si è presentata sul palco.

“Volevo dirvi che sto bene! Grazie”: le parole della Pausini a ringraziamento. IL POST

Un malore improvviso che avrebbe colto la cantante italiana di sorpresa e aver fatto prendere un brutto spavento a troupe, operatori e ai due coconduttori Mika e Cattelan. La Pausini avrebbe avuto un calo di pressione dovuto a stress e stanchezza e sarebbe stata soccorsa dai medici dietro le quinte.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ->Eurovision 2022, ecco chi ha vinto: “Hanno svelato i nomi”. Incredibile

La cantante sarebbe poi ricomparsa sul palco e si sarebbe scusata dicendo “Ero troppo emozionata”, così come riporta Leggo. Riprendendo il suo posto da conduttrice avrebbe quindi concluso la serata annunciando la classifica definitiva del televoto.

Ringraziando le dottoresse della ASL di Torino e del centro medico RAI, la cantante avrebbe poi postato sul suo profilo Instagram una foto con le mani a forma di cuore scrivendo: “Che serata ragazzi! Quanto amore mi avete dimostrato tutti da tutto il mondo! Grazie 💜 Volevo tranquillizzarvi e dirvi che sto bene. Durante questa finale ho avuto un calo di pressione e per questo motivo mi sono dovuta fermare una ventina di minuti su consiglio delle dottoresse che mi hanno soccorsa e che ringrazio tanto.”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Il toro di Achille Lauro è un bluff, l’esclusione a Eurovision

Tranquillizzato il pubblico del Pala Alpitour e i fan a casa, la Pausini avrebbe rassicurato di stare bene e aver subito il malore a causa dell’intenso sforzo lavorativo a cui si è sottoposta negli ultimi 6 mesi.