L’uomo di 67 anni scomparso venerdì da Terracina (Latina) è stato trovato morto ieri mattina da un passante su una spiaggia. Indagano i carabinieri.

Si sono spente definitivamente le speranze di ritrovare in vita l’uomo di 67 anni di cui sei erano perse le tracce venerdì da Terracina, in provincia di Latina. Ieri mattina, purtroppo, è stato trovato privo di vita su una spiaggia.

A fare la drammatica scoperta un passante che ha subito avvisato le forze dell’ordine segnalando la presenza del corpo. Sul posto sono arrivati i soccorsi, che hanno constatato il decesso dell’uomo, ed i carabinieri. Scattate le indagini per determinare le cause della morte.

Era uscito per fare una piccola passeggiata, ma è stato trovato senza vita qualche ora più tardi. Si sono concluse così le ricerche di Amedeo Mattiello, il 67enne scomparso da Terraccina, comune in provincia di Latina.

L’allarme è scattato venerdì 13 maggio quando i familiari, preoccupati per il suo mancato rientro in casa, si sono rivolti alle forze dell’ordine ed hanno lanciato alcuni appelli anche sui social network. Purtroppo, però, ieri mattina il tragico epilogo: il corpo senza vita di Amedeo, riferisce la redazione di Fanpage, è stato trovato su una spiaggia nei pressi dello stabilimento Acqua di Mare da un passante che ha contattato il 112.

Sul posto sono prontamente arrivati i soccorsi ed i carabinieri. Constatata la morte del 67enne, sono stati avviati gli accertamenti e le indagini per chiarire cosa possa essere accaduto e risalire alle cause del decesso. In tal senso, presso la spiaggia sono arrivati anche gli uomini della Scientifica che si sono occupati dei rilievi.

A far luce sulla triste vicenda potrebbe essere l’autopsia che l’autorità giudiziaria potrebbe disporre nelle prossime ore. Tra le ipotesi al vaglio quella secondo la quale Amedeo possa essere stato colto da un improvviso malore durante la passeggiata.