Acqua & Sapone, la decisione inaspettata spiazza tutti: “Così all’improvviso? Wow”. Non si parla d’altro

Acqua & Sapone

La nota catena di supermercati, specializzata nella distribuzione organizzata di articoli per la cura della persona, nasce nel 1992. A costituire la società consortile furono 8 aziende, Cesar, Gottardo, Gruppo SDA, Leto, LGM, Quamar, Reale Commerciale, VDM Vaccaro Distribuzione Merci e 4 Ingros. La società creata prese il nome di Cedas.

Nel corso degli anni diverse sono state le vicissitudini, anche organizzative, e l’assetto amministrativo delegato è cambiato notevolmente. Ad ogni modo, da 30 anni, Acqua & Sapone opera su tutto il territorio nazionale offrendo ai clienti qualità e convenienza ad ogni acquisto.

Da Acqua & Sapone sarà possibile farlo

Da pochi giorni circola una notizia sul web, Acqua & Sapone assume personale. Un’opportunità davvero vantaggiosa per milioni di persone, soprattutto per i ragazzi che vogliono mettersi in gioco e addentrarsi nel mondo del lavoro con un’occupazione solida e stimolante.

Presentare la domanda è molto semplice, basterà andare sul sito ufficiale di Acqua & Sapone ed entrare nella voce “Lavora con Noi”, inoltrare il cv in base alle linee guida dedicate ed il gioco è fatto.

Grazie ad Acqua & Sapone, il sogno di moltissimi giovani si avvera. Mettersi in gioco, intraprendere una nuova avventura, essere indipendenti economicamente; con la nota azienda sarà possibile.

Inutile dire che sarà un’opportunità da non perdere e che sono richieste moltissime figure, inoltre sarà possibile crescere professionalmente in un ambiente stimolante e sempre aperto a nuove sfide.

Tutti conosciamo la serietà di Acqua & Sapone, la nota catena di supermercati ci accompagna da anni nelle piccole scelte quotidiane. E’ davvero un piacere acquistare presso i vari store spalmati a livello nazionale. Grazie alle varie super promozioni, ai prezzi sempre bassi ed alla qualità dei prodotti, sarà difficile sbagliare acquisto da Acqua & Sapone.

L’attenzione del personale verso il cliente è notevole, la cura per i particolari fa la differenza. Sono milioni i clienti che ogni giorno scelgono Acqua & Sapone, il marchio fa davvero la differenza.