Letizia di Spagna esagera: mai vista così, retroscena impressionante

Letizia di Spagna si è mostrata in una versione inaspettata lasciando tutti senza fiato. La Regina Consorte esagera, retroscena spiazzante.

Dal caso Mango, in cui durante un evento la Regina e una partecipante hanno indossato lo stesso abito della catena low cost, al capo con cui ha scoperto gli addominali, Letizia di Spagna torna nel mirino. A pochi mesi dai 50 anni, è nata il 15 settembre 1972 a Oviedo, si è mostrata come mai prima.

Ex giornalista, la Ortiz è diventata conosciuta a seguito delle nozze con il Re Felipe al fianco del quale è diventata Regina Consorte, lasciando un segno indelebile nella dinastica dei Borbone, in particolare con il suo stile e il suo portamento impeccabile.

I suoi look sono infatti fonte d’ispirazione a livello globale, tanto che ogni sua apparizione pubblica catalizza l’attenzione. Questa volta a far parlare non sono gli abiti indossati, bensì un dettaglio del suo aspetto che ha lasciato tutti senza fiato.

Letizia di Spagna mai vista così, sudditi basiti

Con l’arrivo della bella stagione, la temperatura si alza ed è tempo di vestirsi più leggeri. Anche se è una Regina, e il protocollo prevede abiti eleganti che non scoprano molto, Letizia di Spagna ha optato per modelli più leggeri nella sua ultima uscita mostrando così il suo fisico asciutto.

Nonostante sia prossima ai 50, sembra una ragazzina persino con i capelli del loro grigio naturale. Il retroscena inaspettato è accaduto nella regione di Las Hurdes in cui l’ex giornalista e il marito hanno messo piede nell’ambito del centenario viaggio del Re Alfonso XII.

In particolare a lasciare tutti senza fiato durante la loro partecipazione il dettaglio delle braccia scoperte dalla canottiera verde indossata dalla Ortiz: in primo piano muscoli d’acciaio che nessuno si aspettava, visto il fisico all’apparenza esile spesso coperto da modelli a maniche più lunghe.

Durante l’evento i riflettori sono stati puntati proprio sui suoi tricipiti e bicipiti inaspettati frutto, sì della genetica, ma anche di allenamenti costanti e un regime alimentare equilibrato.