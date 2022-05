Stefano De Martino è tornato con Belen, ma in questi anni cosa sappiamo sulle sue relazioni? Spuntano i nomi delle ex

Lo abbiamo conosciuto ad “Amici” dove si è presentato come ballerino ed è arrivato secondo. Oggi ha voltato pagina, è uno showman che con la sua bellezza e il suo talento sta conquistando la stima e l’affetto del pubblico italiano e non solo.

Il suo nome è Stefano De Martino, marito di Belen Rodriguez con la quale ha avuto un figlio, Santiago. La modella argentina e l’ex ballerino, dopo essersi separati per ben due volte, sembrano essere tornati insieme. Sarà per sempre?

Stefano De Martino, il retroscena sulla sua vita sentimentale – VIDEO

Nessuno può dirlo, ma una cosa è certa: Stefano De Martino non è mai riuscito a dimenticare l’amore della sua vita Belen, moglie e madre di suo figlio. Così tra alti e bassi, è tornato da lei ed i fan si augurano che questa volta sia quella giusta.

Intanto, sui social è spuntato un video che mette al centro del mirino l’ex ballerino e giudice di “Amici“.

Nonostante l’amore nei confronti della modella argentina non sia mai finito, lo showman in questi anni si è dato da fare ed ha avuto altre frequentazioni con donne dello spettacolo. In un filmato, pubblicato su Tik Tok, sono usciti fuori alcuni nomi.

Emma Marrone, i due si sono conosciuti all’interno della scuola di “Amici” ed hanno vissuto una storia importante, finita però con il tradimento da parte del ballerino con Belen. Poi ancora Gilda Ambrosio, Chiara Scelsi, Diletta Puecher.

Qualche tempo fa i rumors hanno parlato anche di Katy Saunders, da tutti conosciuta come Baby di Tre metri sopra il cielo. Infine, Cristina Buccino.

Dopo aver saputo la notizia del ritorno di fiamma, i fan non sono più nella pelle e non vedono l’ora di avere altri dettagli sulla storia d’amore che da anni continua ad essere al centro del gossip.