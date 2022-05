Francesco Totti sta con Ilary Blasi da quasi vent’anni: ma voi sapete chi erano i loro ex, prima di mettersi insieme? L’ex di Totti la vediamo tutti i giorni in tv

Francesco Totti e Ilary Blasi sono, senza ombra di dubbio, una delle coppie più famose del mondo della televisione. Sembrano stare insieme da sempre, ma in realtà anche loro prima di conoscersi hanno avuto le loro avventure. Il calciatore della Roma, infatti, per un periodo ha frequentato una persona ancora famosa.

Francesco e Ilary sono, sicuramente, una coppia piuttosto iconica. Insieme sono molto divertenti e sono riusciti a mettere su una famiglia amata da tutti gli italiani. Il loro è un amore stabile che in questi anni ha superato ogni tipo di ostacolo e di intemperie, ma voi sapete con chi stavano prima di conoscersi? Totti con Maria Mazza.

Francesco Totti e Maria Mazza: una storia d’amore breve ma intensa

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>>> Scorte alimentari: la lista delle provviste da avere sempre in dispensa. Vi sveliamo il perché

Prima di Ilary, nel cuore del capitano della Roma c’era soltanto lei. L’attrice e il calciatore della Roma hanno avuto una storia d’amore durata ben due anni, poi si sono lasciati ma la loro relazione non è mai stata davvero dimenticata dai riflettori del gossip.

Maria Mazza è nata nel 1975 negli Stati Uniti ma è cresciuta in Campania, o meglio per essere precisi, a Somma Vesuviana. Da bambina ha cominciato a coltivare il suo sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo e ha studiato sia danza che pianoforte. Nel 1996, poi, ha partecipato a Miss Italia dove ha conquistato la fascia di Miss Eleganza. Solo quando si è trasferita a Milano ha cominciato a lavorare come attrice e come modella.

Ad oggi, Maria è conosciuta per il suo ruolo di Dottoressa in Avanti un Altro, il programma di Paolo Bonolis. Grazie alla sua bellezza, tra l’altro, è stata anche scelta come testimonial da Dolce e Gabbana.