Il Volo, quei dettagli così intimi da far salire la curiosità a mille. Eccoli tutti

Il Volo, ci sono dei particolari dei tre amanti cantanti che non tutti conoscono. Ecco il posto del cuore dove si rifugiano

I cantanti de Il Volo ancora una volta hanno stupito tutti. Neanche il Covid li ha fermati e sono riusciti ad abbattere le barriere. Ad un giorno dall’esibizione all’Eurovision Song Contest dove si erano già esibiti sette anni fa con la loro partecipazione con “Grande Amore”, è arrivata la notizia più brutta.

Gianluca è risultato positivo e per questo non è potuto essere fisicamente sul palco. Grazie alla tecnologia però vi è arrivato lo stesso. In collegamento da casa si è esibito ugualmente insieme ai suoi amici e colleghi per un risultato super. L’effetto è stato incredibile e l’Europa intera si è emozionata.

Su di loro la curiosità va sempre a mille ma sapete che ci sono dei dettagli molto intimi di cui i tre tenori non parlano mai? Eccoli!

Il Volo, ecco i particolari che pochi conoscono

I ragazzi de Il Volo hanno girato il mondo in lungo e in largo, si sono esibiti sui palchi più prestigiosi eppure c’è sempre un luogo del cuore nel quale ritornano. Si tratta delle loro case, i loro nidi di pace, relax e privacy nelle quali si rifugiano quando sono in Italia e non devono lavorare. Sapete dove sono?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Arisa lo fa sul prato e qualcuno se ne accorge: “Ah è una storia” – VIDEO clamoroso

Gianluca Ginoble torna a Montepagano, una frazione di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo. Si tratta della cittadina nella quale è cresciuto e dove ha comprato casa, tutte per sé, che si trova affianco a quella dei suoi genitori.

Da quello che si vede tramite i social si tratta di una casa con giardino e terrazzo, ampi spazi interni ed un immancabile pianoforte con il quale si accompagna nelle sue “esibizioni casalinghe”.

Piero Barone, invece, torna nella casa di famiglia a Naro, in provincia di Agrigento. È qui che abita l’unico single del gruppo. Della sua casa non ci sono molte immagini sui social, ma sappiamo che ha un bel giardino ed un’esposizione molto soleggiata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Fedez: “Mi annoio” e porta “un altro” nel letto di Chiara: reazione sconvolgente – VIDEO

Ignazio Boschetto torna, infine, a Marsala, in provincia di Trapani. Questa è la sua citta, dove ha vissuto fin da bambino quando la sua famiglia si è trasferita qui. Ad accoglierlo sempre a braccia aperte la sua mamma, rimasta sola, dopo la scomparsa del papà.