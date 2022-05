Una giovane coppia è morta ieri pomeriggio in un incidente in moto sulla statale 107 Silana-Crotonese a Spezzano della Sila (Cosenza). Inutili i soccorsi.

Spezzano della Sila, incidente in moto sulla statale 107: morta coppia di fidanzati

Una coppia di giovani fidanzati è rimasta vittima di un tragico incidente stradale. È accaduto ieri pomeriggio, domenica 15 maggio, sulla strada statale 107 Silana-Crotonese nel territorio di Spezzano della Sila, piccolo centro in provincia di Cosenza.

A perdere la vita Victor Lopez di 33 anni e la compagna 29enne Serena Iuliano, entrambi di San Giovanni in Fiore. La coppia, riporta la stampa locale e la redazione di Fanpage, stava tornando a casa da una gita fuori porta a bordo di una moto. Improvvisamente, il conducente ha perso il controllo del mezzo che è terminato sull’asfalto sbalzandoli dalla sella.

In pochi minuti sul luogo dello scontro si sono precipitati i vigili del fuoco e l’equipe medica del 118. Nonostante i vari tentativi di rianimazione per la coppia non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le lesioni riportate nella caduta dalla moto.

Sul posto sono accorsi anche i carabinieri della stazione locale che, effettuati i rilievi, stanno ora cercando di chiarire la dinamica del sinistro. I militari dovranno valutare anche se si è trattata di una caduta autonoma o vi sia qualche altro veicolo coinvolto.

Sconvolta l’intera comunità locale per la morte dei due giovani. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social network per le famiglie.