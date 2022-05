Sorpresa nel momento più emozionante: Nunzia De Girolamo ammette la verità e mostra i suoi sentimenti. Il video inedito coinvolge la rete.

Dopo essersi inaspettatamente esibita sulle note degli ABBA in abito bianco, Nunzia De Girolamo, non riuscirà più a negare la sua emozione. L’amata conduttrice, adesso reduce dal suo ultimo scoppiettante appuntamento in seconda serata su Rai Uno, ha finalmente deciso di mettere le carte in tavola.

Durante il conclusivo appuntamento con la gettonata trasmissione di “Ciao Maschio” la conduttrice ha accolto, come sempre in maniera energica, i suoi graditi ospiti. Fra i presenti in studio stavolta per l’occasione: l’attore napoletano Lello Arena, il celebre youtuber romano Willwoosh e infine il giovane musicista Napoleone. Nonostante l’importante riscontro in termini di audience e intrattenimento, ad attirare l’attenzione del pubblico questa mattina è stato un aneddoto indimenticabile.

“La vera novità è che…” Nunzia De Girolamo beccata nel momento più emozionante – VIDEO

Nunzia De Girolamo – Il VIDEO

A distanza di una sola settimana dalla sua ultima apparizione televisiva è ora giunto il momento, per la De Girolamo, di dedicare ufficialmente le proprie energie ad una questione altrettanto importante.

Nella giornata di ieri, sabato 14 maggio, la brillante conduttrice di origini partenopee non ha esitato ad annunciare con gioia il momento più emozionante di questi ultimi anni.

La rivelazione è giunta ai suoi 128mila follower attraverso una serie di brevi storie condivise sul profilo Instagram. Durante una normale seduta dal suo parrucchiere di fiducia la conduttrice smette improvvisamente di riprendersi allo specchio, preferendo questa volta spostare l’attenzione sulla reale protagonista della suddetta giornata.

“La vera novità“, spiega con emozione la nata sotto il segno della Bilancia, “è questa signorina che si prepara per la comunione“. L’inquadratura si sposterà in quel momento verso la piccola e sorridente Gea.

Gea è venuta al mondo nove anni fa dall’amore tra la conduttrice quarantaseienne e il politico di origini pugliesi, Francesco Boccia. La coppia si è spostata nel 2011.