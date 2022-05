Victoria De Angelis senza veli e coperta solo di fiori: “Ma vuoi farci fuori tutti?” – FOTO

Victoria De Angelis in uno scatto provocante come non mai, la bassista dei Maneskin sconvolge il web con la sua sensualità spregiudicata

Dallo scorso anno, da quando hanno vinto il Festival di Sanremo, stanno vivendo un momento magico che sembra non doversi fermare più. I Maneskin sono al top della loro notorietà e uno dei gruppi ormai più popolari non solo d’Italia, ma del mondo.

E’ stata un grande successo anche la loro esibizione all’Eurovision, a Torino, da ‘campioni uscenti’. Sebbene ci fosse stata alla vigilia un po’ di preoccupazione per il frontman Damiano, che si era procurato un infortunio a una gamba girando il video del nuovo singolo. Tutto rientrato e l’esibizione si è svolta senza intoppi, nel delirio del pubblico.

A proposito del nuovo singolo, ‘Supermodel‘, appena uscito, promette di restare in classifica per diverse settimane. Insomma, tutto a gonfie vele per il gruppo. E non c’è solo Damiano ad attirare su di sé le luci dei riflettori. Ha guadagnato un grandissimo seguito anche Victoria De Angelis, la bassista 22enne del complesso, che da sola su Instagram conta ormai su oltre tre milioni e mezzo di followers.

Sguardo di ghiaccio, lineamenti delicati e insieme estremamente seducenti, verve incontenibile e provocante, Victoria si esprime nella vita reale così come sul palco, non trattenendo niente di se stessa. E infatti i suoi scatti sul web spesso fanno girare la testa. Come nel caso dell’ultimo post, davvero da capogiro.

Victoria De Angelis, una visione che toglie il fiato e scatena il web: tutti pazzi per lei

Una immagine che parla da sola e quasi non necessiterebbe di essere descritta. Victoria si mostra praticamente senza veli, soltanto con dei fiori a coprirla. Uno scatto di una sensualità eclatante, che non può passare certo inosservato agli occhi del web.

I commenti sono tutti entusiasti, per la splendida Victoria che alza la temperatura come non mai. Qualche fan le chiede: “Ma vuoi farci fuori tutti?“. Lo scatto, in effetti, è di quelli vietati ai deboli di cuore.

Un autentico capolavoro, Victoria si conferma super provocante, con la sua espressione sbarazzina che da’ un tocco ulteriormente irresistibile al tutto.