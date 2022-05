“La donna dei sogni”: Dayane Mello, dall’abito spunta la scollatura più illegale – FOTO

Dayane Mello elegantissima e seducente come sempre, il doppio selfie in abito da sera è irresistibile: curve in mostra, esplosive

Il fascino di Dayane Mello è di quelli che non ha bisogno di presentazioni. La modella brasiliana è di certo uno dei volti femminili più seducenti e conosciuti al mondo e soprattutto nel nostro paese gode di grandissima fama.

Proprio in Italia, infatti, dopo gli esordi da giovanissima in America Latina, ha dato una svolta alla sua carriera e alla sua vita. Diventata anche personaggio televisivo di spicco, negli ultimi anni ha preso parte a svariati reality show. Non passando ovviamente inosservata per la sua eleganza e sensualità. Prima a L’Isola dei Famosi, quindi a Pechino Express e al Grande Fratello Vip. Attirando l’attenzione dei fan e, suo malgrado, andando incontro a episodi spiacevoli come quello che le è accaduto questo inverno in Brasile partecipando a La Fazenda, quando ha subito molestie da un altro concorrente.

La 33enne è sempre più seguita sui social, viaggiando ben oltre il milione di followers su Instagram. E regalando sempre scatti da capogiro, come gli ultimi che davvero strappano applausi a scena aperta.

Dayane Mello, uno schianto di fronte allo specchio: fisico statuario che risalta più che mai

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello 🍷 (@dayanemelloreal)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Chi me l’ha tirata?” Elenoire Casalegno che sfortuna: in FOTO si rivela a 360°

La fantastica Dayane appare nella sua veste più provocante, con un doppio selfie in elegantissimo abito da sera. Un vestito rosso che ne esalta la silhouette sinuosa e avvolgente, con un dettaglio che non può certo passare inosservato.

La scollatura, vertiginosa, risalta in primo piano e quasi ‘buca’ lo schermo, lasciando senza fiato. Una dimostrazione di classe, ma anche di bellezza sensuale e maliziosa che attira come sempre una vera e propria pioggia di like e commenti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Quanto sei bella”: Giulia De Lellis, l’abito a rete manda in tilt Instagram. Spunta dettaglio irresistibile – FOTO

Fan in totale visibilio, non è una novità, ma questa volta probabilmente Dayane supera se stessa e mette in mostra tutta l’aura seducente di cui è capace. Un capolavoro che non lascia indifferenti.