Bonus Casalinghe: cos’è, come funziona e come richiederlo

E’ in arrivo il Bonus Casalinghe. Vi spieghiamo qui di cosa si tratta esattamente, il suo funzionamento e come è possibile accedervi

Nell’ultimo periodo si sente sempre più spesso parlare di bonus. Aiuti economici di vario tipo riguardanti diversi settori. Tra i tanti bonus messi a disposizione dal Governo, per aiutare il nostro paese in questo momento estremamente difficile dal punto di vista economico, è in arrivo anche il Bonus Casalinghe. Vediamo nel dettaglio in cosa consiste.

Il nuovo Bonus Casalinghe è un fondo istituito dal Ministero per le Pari Opportunità che garantisce alle donne (ma anche agli uomini) la possibilità di prendere parte in maniera del tutto gratuita a corsi di formazione volti ad un successivo inserimento nel mondo del lavoro. Accanto a questa possibilità vi è anche un assegno sociale: un aiuto economico vero e proprio, a cadenza mensile, riservato però solo a determinate categorie.

Chi ha diritto al Bonus Casalinghe e come si richiede

Il bonus è rivolto alle donne e agli uomini che hanno lasciato il mondo del lavoro o che non vi hanno mai fatto parte, e adesso desiderano reintegrarsi. Tutte le spese dei corsi di formazione sono completamente sostenute dal Ministero per le Pari Opportunità. I temi dei corsi sono molteplici: dalla comunicazione, alla digitalizzazione, al marketing ecc. L’unico requisito richiesto per accedervi è quello di essere iscritti all’assicurazione contro gli infortuni domestici dell’Inail.

Per quanto riguarda invece l’assegno sociale, questo consiste in un contributo economico, riservato alle donne, di 468,10 euro per 13 mensilità. L’assegno va a sostituire quella che una volta era la ‘pensione sociale’. Sono necessari alcuni requisiti specifici per poter accedervi: occorre innanzitutto aver compiuto 67 anni; è necessario poi un reddito fino a 6.085,43 euro (per chi non è sposata) e fino a 12.170,86 euro (per chi è coniugata). Inoltre bisogna aver versato almeno 20 anni di contributi. Per presentare la domanda e richiedere ulteriori informazioni occorre rivolgersi all’Inps, collegandosi al sito web ed effettuando l’accesso tramite SPID, CIE o CNS.