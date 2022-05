Eurospin, la novità promossa dal noto marchio discount sta facendo impazzire milioni di clienti: tutti la vogliono e l’attesa è ormai finita

Da circa trent’anni, il marchio discount più apprezzato dagli italiani sorprende quotidianamente i propri clienti con delle clamorose novità destinate ad andare a ruba. Sono ben 10 milioni, infatti, gli acquirenti che si affidano ad Eurospin per la loro spesa quotidiana, non mancando di coglierne al volo le super offerte e gli sconti apprezzatissimi.

Tra i prodotti innovativi recentemente distribuiti sul mercato dalla catena, la linea “Protein+” pensata per gli amanti dello sport. I generi alimentari che la compongono, come si legge nel sito ufficiale del noto marchio, sono pensati per tutti coloro che “seguono un’alimentazione ad alto contenuto proteico“.

Ma le novità, nella grande famiglia Eurospin, non sarebbero affatto terminate. Attraverso la pagina Instagram, la catena discount ha appena lanciato dei prodotti che stanno già facendo impazzire migliaia di clienti. Come se non bastasse, gli affezionatissimi al popolare marchio potranno beneficiare di un’ulteriore sorpresa, a dir poco inaspettata.

Eurospin, la novità manda in tilt milioni di clienti: tutti la vogliono, l’attesa è finita!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Spesa conveniente, dove costa meno farla tutti i giorni

Sono due i nuovi prodotti lanciati dal marchio discount in vista dell’estate, che non hanno mancato di mandare in tilt gli utenti dei social. Si tratta dei “Novellini senza zuccheri aggiunti” e della “Bevanda di Avena”, articoli destinati ad andare a ruba in vista dell’ulteriore novità ad essi collegata.

Da diverso tempo, ormai, i clienti possono beneficiare di una serie di ricette invitanti e appetitose (tutte a base di prodotti Eurospin) riportate all’interno della sezione “Ricette” del sito ufficiale del marchio. I nuovi articoli lanciati sul mercato, nel caso specifico, sono gli ingredienti perfetti per un fresco e gustosissimo “Biscotto gelato“.

Tramite la sezione apposita, gli acquirenti potranno seguire tutti i passaggi per realizzare questa ricetta estiva e che fa gola davvero a tutti, grandi e bambini. Attraverso le pagine social di Eurospin, gli utenti non hanno mancato di palesare la loro gioia incontenibile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Yogurt, la scelta più congeniale sul mercato. Quali sono i migliori da prendere

“Dove posso trovare la ricetta?“, “La vogliamo!“, “Ricetta?“: questi i commenti apparsi sotto al post, che testimoniano il successo dell’ennesima iniziativa vincente della catena. Non vi resta che acquistare i prodotti e testare la bontà della ricetta consigliata da Eurospin.