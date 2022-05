Il Volo, Gianluca Ginoble: che fine ha fatto dopo l’Eurovision? Le condizioni di salute del cantante – VIDEO

Il Volo. Gianluca Ginoble, membro del famosissimo trio di tenori de Il Volo, ha fatto stare in pensiero i suoi fan a causa delle sue condizioni di salute. Colpa del Covid. Come sta adesso

Il gruppo ucraino Kalush Orchestra è salito sul gradino più alto del podio della 66esima edizione dell’“Eurovision Song Contest” grazie al brano “Stefania”. Per molti si tratta di un trionfo dal sapore politico, per altri è un’incitazione alla pace. Tuttavia, i vincitori morali di questa festa musicale sono molteplici.

Impossibile non citare i Maneskin; alla rock band romana che ha primeggiato l’anno scorso al medesimo evento si deve l’organizzazione tutta italiana culminata nei giorni tra il 10 e il 14 maggio scorsi. Attesissimi ospiti, hanno presentato il loro nuovo singolo “Supermodel”. Grande onore per i presentatori: Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika hanno dimostrato di essere un terzetto capace di realizzare meraviglie sul palco del PalaOlimpico di Torino. E rimanendo in tema di terzetti prestigiosi, l’esibizione del gruppo di tenori Il Volo ha incantato il pubblico tenendo altissima la bandiera nostrana durante questa manifestazione così sentita a livello internazionale. Tuttavia, qualcosa non è andato secondo i piani.

Il Volo. Gianluca Ginoble ha rinunciato alla sua presenza fisica all'”Eurovision”. Come sta oggi

Il gruppo de Il Volo formato dai tenori Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si è esibito in qualità di ospite alla 66esima edizione dell'”Eurovision Son Contest” a Torino.

Per l’occasione hanno proposto una versione riarrangiata di “Grande Amore”, brano con il quale parteciparono alla stessa manifestazione nel 2015 (giunsero in terza posizione) e con il quale vinsero il “Festival di Sanremo” nel medesimo anno.

Purtroppo, Gianluca Ginoble, risultato positivo al Covid, non è potuto essere fisicamente sul palco insieme ai suoi colleghi. Ma, come si dice nell’ambiente artistico, “the show must go on“; si è ovviato con un collegamento da remoto per permettere al cantante classe 1995 di esibirsi. Risultato ottimo.

Le sue condizioni di salute hanno destato preoccupazione in tutti i fan sparsi in giro per il mondo. Fortunatamente, da quanto è dato sapere, l’interprete non ha avuto sintomi di rilievo.

É stata una clamorosa sfortuna per lui poiché oggi, a distanza di pochi giorni, è già fuori dall’isolamento. Lo si evince dalle sue Instagram Stories. Gianluca Ginoble, originario di Roseto degli Abruzzi (provincia di Teramo), ha pubblicato dei piccoli video in cui mostra la sua meravigliosa terra e si gode il primo sole, in spiaggia, durante questa primavera che tra poche settimane lascerà spazio alla calura estiva.

Sta benone, dunque. Tutto pronto per il tour che partirà il prossimo 3 giugno dall’Arena di Verona e che vedrà Il Volo esibirsi in tutta Italia fino al prossimo dicembre.