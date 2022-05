Virginia Raffaele conquista i fan con uno scatto mozzafiato, l’imitatrice si mostra in una versione inedita

E’ un’artista a trecentosessanta gradi che con il suo talento ha conquistato la stima e l’affetto di milioni di fan che adesso la seguono anche sui social e non possono fare a meno di supportarla e sostenerla.

Virginia Raffaele non solo è una delle migliori imitatrici, ma è anche una donna attraente e sensuale che sa come attirare l’attenzione del pubblico e lo fa senza alcun filtro. Solare, intraprendente, determinata, sempre sul pezzo e dritta all’obiettivo.

Virginia Raffaele, oltre all’ironia: il suo lato inesplorato – FOTO

Seguita da quasi un milione di follower, Virginia Raffaele è molto attiva sui social dove condivide con i fan alcuni momenti delle sue giornate e alcuni scatti mozzafiato. Attualmente è impegnata a teatro e tra una serata e l’altra non mancano però shooting fotografici.

Ha da poco pubblicato una foto strepitosa che ha già fatto il giro del web. Mostra il suo lato sensuale che ha sempre cercato di mantenere nascosto, ma che i fan hanno notato fin dal primo giorno.

Indossa un vestito nero lungo e una giacca che le copre le spalle. I capelli sono sciolti e il sorriso è irresistibile. Il trucco è quasi inesistente, e il suo sguardo lascia tutti a bocca aperta.

Qualcuno non ha potuto fare a meno di commentare con messaggi come: “Questa foto mi sembra un quadro bellissimo che tutti vorremmo avere”, qualcun altro ha aggiunto: “Sei una donna stupenda, veramente bellissima, ma oltre la bellezza c’è la tua intelligenza ironica, la tua simpatia e la tua bravura!”.

Il pubblico la adora e vorrebbe vederla accanto a Amadeus per le prossime edizioni di Sanremo, chissà se questa volta il sogno si avvera? Non ci resta che aspettare per avere ulteriori dettagli al riguardo. Stay tuned.