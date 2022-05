Anna Safroncik non si limita a condividere con i fan scatti mozzafiato, ma fa dei social un modo di interagire e fare emergere il suo lato migliore

E’ una delle attrici più sensuali e affascinanti della televisione italiana, di origine ucraina, ha conquistato tutti con il suo talento e la sua bellezza. Anna Safroncik si è fatta conoscere con la soap opera Centovetrine che è stato il suo trampolino di lancio.

Oggi è una donna affermata che oltre alla recitazione, si dedica a molte attività come eventi di beneficienza e di solidarietà. Il suo sorriso la rende unica e i fan non possono fare a meno di seguirla sui social dove vanta di più di seicentomila follower.

Anna Safroncik, in loro compagnia è ancora più bella – FOTO

E’ un po’ che gli italiani devono vedere Anna Safroncik in televisione, l’attrice è stata solo ospite a “Verissimo” qualche settimana fa dove ha raccontato alcuni retroscena della sua vita.

Attualmente è impegnata con eventi di beneficienza e solidarietà. Ma la recitazione resta la sua grande passione, per questo non ha perso occasione di partecipare al Riviera International Film Festival di Sestri Levante dove si è potuta confrontare con altre donne che le hanno lasciato un segno.

Lo ha rivelato la diretta interessata in un post pubblicato sui social ed ha affermato: “La società da tempo mette in luce uno stereotipo secondo il quale l’invidia “è femminile” e le donne sono spinte costantemente da una rivalità congenita verso le altre donne che le rende incapaci di collaborare in modo sincero tra loro. – ha scritto – La banalità e la falsità di questa affermazione è evidente in quanto ci sono donne, come quelle accanto a me nella foto, che fanno squadra per aiutare non solo altre donne ma tutti quelli che nella vita sono stati meno fortunati”.

Le foto pubblicate hanno fatto il giro del web e ancora una volta la Safroncik è riuscita ad arrivare dritta al cuore delle persone che da anni hanno piena fiducia in lei.