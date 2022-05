Raoul Bova ci prende gusto: lo fa per due giorni di seguito insieme a Rocío. Pazzesco

Raoul Bova. Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata di giorno 18 Maggio 2022? Scopriamo insieme i dati delle preferenze del pubblico italiano

Ieri, 18 Maggio, è andato in onda su Rai Uno il film documentario “Il coraggio di essere Franco” a un anno di distanza dalla scomparsa del cantautore Franco Battiato. Rai Due ha proposto una nuova puntata dell’acclamata serie medica “The Good Doctor” (Stagione 5 – Episodio 12 dal titolo “Periodo di siccità”). Su Rai Tre è di scena “Chi l’ha visto?“: lo storico programma si occupa della ricerca di persone scomparse. Alla conduzione Federica Sciarelli.

Canale 5 ha proposto la miniserie “Giustizia per tutti” con la coppia sul set e nella vita reale formata da Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales. Su Italia 1 torna “Le Iene Show” con i servizi di cronaca e attualità, le inchieste e le interviste. Al timone Belen Rodriguez e Teo Mammucari. Su Rete Quattro continua l’appuntamento con “Controcorrente”, programma di approfondimento giornalistico che vede al timone Veronica Gentili.

Ascolti tv di giorno 18 Maggio 2022: chi ha vinto la gara di share?

Due volte in due giorni consecutivi. Raoul Bova è un fenomeno e si conferma il più amato degli italiani. Se ieri, infatti, era al top degli ascolti grazie a “Don Matteo” 13 (Rai Uno), oggi svetta in classifica nella rete concorrente (Canale 5) in compagnia della collega e compagna di vita Rocío Muñoz Morales. “Giustia per tutti” ha conquistato 3.736.000 spettatori pari al 20.7% di share.

Seconda posizione per “Il Coraggio di essere Franco” dedicato all’immortale Franco Battiato. Il dolore per la sua perdita è ancora struggente. L’opera ha conquistato 2.429.000 spettatori pari al 13.1% di share.

Scopriamo tutti i dati:

Italia 1: “Le Iene Show” – 1.105.000 spettatori con l’8.2% di share.

Rai Tre: “Chi l’ha visto?” – 1.740.000 spettatori pari a uno share del 10%.

Rai Due: “The Good Doctor” – 1.047.000 spettatori pari al 5.1% di share.

Rete Quattro: “Controcorrente” – 695.000 spettatori con il 4.7% di share.

La7: “Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi” – 351.000 spettatori con uno share del 2.6%.

Nove: “Men in black 3 ” – 470.000 spettatori con il 2.5% di share.

TV8: “Calcio – UEFA Europa League – Eintracht Francoforte Vs Rangers” – 1.025.000 spettatori con il 5.7% di share.