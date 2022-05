Terremoto a Palazzo, l’affronto a Kate: “Al suo posto una ragazzina..”

La Royal Family trema: per Kate il momento più difficile. William le ha mancato di rispetto: ecco che cosa ha combinato il principe

Kate e William sono la coppia di reali più amata e attenzionata. Il loro amore per molti è simile ad una favola. Si sono conosciuti al college e da allora non si sono più lasciati. Sono marito e moglie da ben 11 anni e tutti i sudditi inglesi li vedono già come i futuri regnanti.

Per molti Kate è anche la degna erede di Lady D, spontanea ma anche bella, di classe ed impegnata nel sociale. Insomma non avrebbero potuto desiderare di meglio. Non tutto però sembra come appare dall’esterno.

Pare, infatti, che Kate e William non solo custodiscano un segreto grande e pesante come un macigno ma che non stiano attraversando nemmeno un periodo felice. C’è chi parla di un vero terremoto a Palazzo. Ecco tutti i dettagli.

Kate messa all’angolo da William: il gesto che fa scalpore

Si parlava da tempo di malumori e dissapori tra Kate e William ma nulla era stato svelato fino a qualche giorno fa. L’affaire non è per nulla semplice, anzi. I due, infatti, secondo indiscrezioni che arrivano direttamente da Palazzo, sarebbero in crisi e la colpa sarebbe del principe William.

Proprio lui, infatti, avrebbe preso una sbandata per un’altra donna infrangendo pesantemente il cuore di Kate. Il giovane rampollo si sarebbe invaghito di una ragazzina e sarebbe stato beccato in flagrante. Secondo quanto riportato dalla rivista Woman, William avrebbe approfittato dell’assenza della sua Kate per dedicarsi ad altro.

Durante il tour ufficiale ai Caraibi organizzato per visitare i territori che facevano parte delle ex colonie britanniche, il principe sarebbe stato sorpreso a flirtare con un’altra donna. Le indiscrezioni parlano di una ragazzina, veramente molto giovane.

Su di lei non si sa praticamente nulla se non è che sia una giamaicana ventenne descritta come una delle donne più belle delle Antille. Insomma William per un attimo ha dimenticato tutto e si è fatto trasportare dalle emozioni ma pare che Kate non perdoni l’affronto.

Del resto una cosa simile era già successa diversi anni fa: il principe, erede al trono, era stato beccato dai paparazzi insieme a Sophie Taylor, una bella biondina di soli 24 anni. Evidentemente a William piacciono le ragazze molto giovani, si è già stancato di Kate?