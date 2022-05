Emma Marrone ci mostra il suo total look: per lei una delle firme più prestigiose della moda. È magnifica ed i complimenti arrivano a pioggia

Emma Marrone non si ferma. Oltre alla musica è tornata sul set del film di Gabriele Muccino che l’ha già vista protagonista con grande successo di pubblico. E poi non mancano gli eventi montani.

La cantante accanto a tantissime star internazionali per un evento super glamour. Del resto Emma in fatto di look ha sempre attirato l’attenzione di tutti. È una vera maestra e anche questa volta la sua scelta è stata super.

Emma Marrone per Gucci: il look è strepitoso. Le FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

C’era anche Emma Marrone tra gli invitati alla Gucci Cosmogonie, la serata organizzata dalla nota casa di moda a Castel del Monte, in Puglia, durante la quale Alessandro Michele ha presentato la sua ultima collezione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> “Che notizia meravigliosa”. Luisa Ranieri non sta più nella pelle. L’annuncio clamoroso che fa esplodere di gioia i fan – FOTO

Una location fantastica, la fortezza medievale patrimonio dell’Unesco ed una serata di primavera meravigliosa, sotto le stelle tra luci, proiezioni, storie e racconti che hanno reso l’evento magnifico. Tantissime le celebrities internazionali tra le quali ha spiccato per bellezza e classe, portando in alto la bandiera tricolore, Emma.

La cantante pugliese ha scelto un look rosa e nero, un po’ sognate e un po’ strong. Vestitino in tulle rosa come la borsa, e tutto il resto black. Cinturone in vita, collant a rete, maxi zeppe di vernice e giacca poggiata sulle spalle, al collo un mega fiocco nero.

Trucco importante con i capelli pieni di gel ed un vedo e non vedo a dir poco afrodisiaco. L’abitino è del tutto trasparente e così Emma fa intrufolare gli occhi dei suoi follower nelle parti più bollenti ma a coprire tutto ci pensa il body di sotto e le calze. Un outfit sofisticato ma dai toni audaci quello che la cantante ha scelto per l’evento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> “Il mio preferito” Carolina Stramare: trasparenze cucite addosso, in versione leopardata è divina – FOTO

Lei ha definito la serata indimenticabile ed i suoi fan sono pazzi di lei. Sotto i due scatti solo complimenti su complimenti per il suo look total Gucci ovviamente. “Stupenda!! Nessun altro brand ti dona così tanto😍” le ha scritto uno dei suoi 5,6 milioni di follower su Instagram.