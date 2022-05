Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker, l’azione che fa tremare tutti: “É pazzesco“

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker: a distanza di mesi fa ancora discutere la notizia della loro separazione. La vita della presentatrice di Mediaset si colora d’importanti novità

Le celebrities, soprattutto quelle televisive che accogliamo metaforicamente tutti i giorni nelle nostre case, diventano così familiari ai nostri occhi tanto da considerarle quasi una compagnia di lungo corso.

Sappiamo ogni cosa in proposito, abbiamo vissuto tappe fondamentali delle loro vite: matrimoni, divorzi, nascite, dove sono state in vacanza e con chi, successi e sconfitte. Ciò che però spesso sfugge è che non siamo altro che meri spettatori, il nostro giudizio è (o dovrebbe essere) ininfluente sulle scelte altrui, anche se si tratta di personaggi famosi. Per questo motivo, è strano come faccia ancora discutere la separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Cosa sta accandendo.

Tomaso Trussanrdi e Michelle Hunziker: la decisione è definitiva, nessun ripensamento

Con un comunicato ufficiale rilasciato all’ANSA il 18 gennaio 2022 Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, come un fulmine a cial sereno, hanno dichiarato pubblicamente e in maniera del tutto inaspettata la decisione di separarsi.

“Abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita” – hanno detto dopo dieci anni trascorsi insieme. La coppia, chiedendo il rispetto per le propria privacy, rimarrà comunque per sempre legata dal comune impegno di crescere con serenità le due figliolette Sole e Celeste.

In seguito allo sgomento generale dovuto a questa notizia bomba, si sono scatenati sul web i commenti del pubblico attraverso i social. In molti di essi emergeva il forte desiderio che ci potesse essere un ripensamento da parte dei due celebri personaggi, così ben voluti da tutti.

Purtroppo così non è stato. Sicuramente entrambi hanno valutato la situazione così intima e personale e preso la decisione migliore per la loro famiglia.

A riprova della fine definitiva del rapporto ci sarebbe la notizia ormai conclamata della nuova liaison della Hunziker. A lanciarla è stato per primo il settimanale tedesco Bunte che ha pizzicato la presentatrice di “Striscia la Notizia” con Giovanni Angiolini, medico con una passione per la tv (è stato un ex concorrente del “Grande Fratello”).

In Italia, invece, è stato il settimanale Chi a coglierli sul fatto. Sono state divulgate una serie di romanticissime foto cariche di baci appassionati e abbracci della neo coppia in fuga nella città dell’amore: Parigi. La storia procede a gonfie vele.