Conad, la novità è assurda: cittadini al settimo cielo

Conad è una delle società più conosciute della grande distribuzione organizzata: l’ultima novità ha mandato in visibilio i cittadini.

Conad è una delle società più famose d’Italia e opera nel settore della grande distribuzione organizzata. Con sede a Bologna, ci sono punti vendita sparsi in tutte le regioni d’Italia. Non solo Bel Paese: il marchio è presente con forza anche in Albania, in Cina, ad Hong Kong a Malta e ovviamente nella Repubblica di San Marino.

I numeri testimoniano la forza dell’azienda italiana: nel 2021 il fatturato ha raggiunto 16,9 miliardi di euro, facendo registrare un +6% rispetto all’anno prima. Come se non bastasse, Conad dàà lavoro a più di 65mila persone. L’ultima novità ha ovviamente fatto gioire i clienti: vediamo insieme cosa sta succedendo.

Conad, novità incredibile: cosa sta succedendo

In un comune italiano situato nell’Emilia Romagna, l’ultima notizia ha subito mandato in visibilio i cittadini. Un restyling completo è stato fatto per il Conad Sdtadium di Forlì: per la giornata di sabato è prevista la cerimonia inaugurale in piazzale Falcone e Borsellino 2. Nel corso dell’inaugurazione ci saranno anche il vicesindaco Mezzacapo e la direttrice Assistenza Rete di Commercianti Indipendenti Associati.

Il punto vendita si trova in una superficie di 1.100 metri quadri e dà lavoro a 46 dipendenti. Il supermercato fa registrare alcune novità importanti: ci saranno le casse veloci ‘fai da te’, ci sarà la possibilità di utilizzare il terminale ‘Spesa smart’ e c’è stato un rinnovamento pesante nel reparto pescheria. Non mancano i reparti dedicati alla carne, il reparto panetteria, la cantina e lo spazio con quotidiani e riviste. Al Conad Stadium sarà possibile anche ritirare gratuitamente la spesa fatta online: l’unico paletto è che sul portale e-commerce bisogna superare i 20 euro di spesa. “La gestione del negozio è affidata a soci Conad di lunga esperienza e provata professionalità, imprenditori che hanno guadagnato la fiducia di tutta la città”, ha spiegato la direttrice Assistenza Rete di Cia-Conad.