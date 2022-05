Eurospin è inarrestabile: “Che colpo di scena”. La gioia dei clienti è alle stelle. Il motivo clamoroso

Eurospin colpisce ancora, l’assoluta novità piace moltissimo ai clienti. Una cosa simile non si era mai vista, nessuno l’avrebbe mai detto ed invece è successo davvero.

Il noto discount Eurospin ha lasciato, ancora una volta, milioni di clienti senza parole. Nata nel 1993, per il volere di quattro famiglie di imprenditori, la nota catena di distribuzione alimentare, negli anni ha conquistato i cuori degli italiani e non solo.

L’affidabilità dei prodotti ed i prezzi notevolmente competitivi hanno fatto sì che Eurospin si espandesse verso la Croazia e la Slovenia; affermandosi ancora una volta leader tra i leader. L’ultima novità targata Eurospin ha creato non poco scalpore, la notizia è di pochi minuti fa e sul web non si parla d’altro. Dopo tanto tempo è successo davvero per la gioia di numerosi clienti che ora potranno rendere la spesa da Eurospin ancora più interessante.

Eurospin inaugura bistrò Sapore di Stelle, questo è il traguardo più bello

“Nuova Apertura. Abbiamo aperto un nuovo bistrò Eurospin Sapore di Stelle. Taglio del nastro a Settimo San Pietro, Via Altiero Spinelli. Auguriamo un buon lavoro a tutti i nostri nuovi colleghi”, leggiamo sui canali social del famoso discount.

Questo è davvero un colpo di scena, così come affermato da diversi clienti sotto i vari post social. I commenti sono davvero impetuosi per la nuova apertura: “Era ora, sarà fantastico mangiare da Eurospin” commenta qualcun altro, “Non l’avrei mai detto, è una grandissima idea”, si legge ancora.

Un vero trionfo per il nuovo progetto Eurospin, bistrò Sapore di Stelle è un luogo adatto a tutta la famiglia, la qualità del cibo e delle bevande è indubbia. Sarà un piacere gustare i sapori dell’Italia in pietanze preparate al momento da mani esperte.

Questo sarà solo un primo assaggio, Eurospin ha in serbo moltissime altre idee per i suoi clienti affezionati che da anni scelgono la qualità e la convenienza del famoso discount.