I Maneskin in Puglia, dopo l’Eurovision staccano la spina…a tavola. “A romantic dinner” ma con piatti gourmet

Il gruppo romano si sta concedendo un po’ di meritato riposo in Puglia dove non ha rinunciato ad assaggiare alcune delle prelibatezze della regione che li ospita.

Sono ancora negli occhi di molti le immagini dell’esibizione dei Maneskin sul palco dell’Eurovision Song Contest di Torino dove come guest esclusivi hanno presentato anche la loro nuova prossima uscita musicale ‘Supermodel’ che ha però già scatenato milioni di fan in giro per il mondo.

Terminato lo show però la band ha staccato la spina e ha scelto di rifugiarsi qualche giorno in Puglia, non solo per mettere a posto le idee e metabolizzare quanto accaduto, ma soprattutto per ritrovare l’energia per ripartire alla grande (sul palco del Pala Alpitour visibile la distorsione alla caviglia del frontman del gruppo).

I Maneskin si sono concessi un soggiorno presso Villa Ascosa a Trani per assistere alla sfilata di Gucci e presenziare con un mini concerto inaugurale e per assaporare le meraviglie culinarie della regione. Che cosa è stato preparato per loro? Piatti incredibilmente saporiti.

I Maneskin a tavola vogliono il meglio, solo piatti della tradizione: ecco quali

In Puglia a Trani non si poteva non optare per specialità del luogo, prettamente a km 0 pescati e lavorati in casa.

Giuseppe Boccassini, lo chef di Villa Ascosa, ha deliziato i componenti della band, Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan subito dopo il concerto evento per la sfilata di Gucci.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Il Volo, per Piero Barone arriva la proposta mai avanzata prima: incredibile

Sembra che i Maneskin abbiano scelto solo la tradizione della Puglia: “Hanno mangiato piatti tipici, tartare, crudo (di scampi, gamberi, tagliatelle di seppia, tagliata di polpo, tartare di pesce crudo (tonno, orata, spigola) e spaghetti al riccio preparati personalmente da me”, ha spiegato Boccassini intervistato da Scatti di Gusto

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Pomeriggio 5, la D’Urso pietrificata in diretta tv: “guadagno facendo foto senza…”

Non sono mancati neppure però gli antipasti tipici pugliesi misti per cominciare, come taralli, pane e olio e pomodoro, per un pasto completo che ha regalato loro grande appagamento e sensazionalità che solo una terra ricca di fascino e gusto come la Puglia può dare anche a tavola.

INTERVISTA RICCARDO FOGLI , IL VIDEO