Charlotte Casiraghi ha lasciato senza fiato mostrandosi come non mai. Beccata al fianco di lui è dolcissima, cosa sta succedendo.

Felicità a mille ed emozioni travolgenti. Sul volto di Charlotte Casiraghi appare un grande sorriso, dopo il difficile periodo che ha attraversato. Da mesi la figlia di Carolina di Monaco è al centro del mirino per presunte problematiche con il marito Dimitri, con cui è sposata dal 2019, che avrebbero inasprito il suo stato depressivo.

35 anni, non si sarebbe ancora ripresa del tutto dopo il parto del secondo figlio Balthazar, nato nel 2018.

Da allora starebbe vivendo una depressione post partum prolungata e a rendere la sua situazione ancora più difficile le continue fughe di notizie relative alla crisi coniugale che avrebbe scatenato l’allarme a Palazzo: molto preoccupata in particolare Carolina non solo per la figlia, ma anche perché è molto legata alla madre del genero.

Ma dopo le difficoltà, sembra che la 35enne abbia ritrovato la serenità, come dimostra la sua ultima uscita in pubblico in cui è divina.

Charlotte Casiraghi, felice come non mai: tutto merito di lui

Le fughe di notizie sulla presunta crisi tra Charlotte e Dimitri sono state affossate dai diretti interessanti. Sposati dal 2019, con una doppia cerimonia incredibile, le voci su presunti problemi di coppia sono state inarrestabili negli ultimi mesi. A metterle a tacere la loro ultima apparizione incredibile durante un evento importante, in cui gli occhi sono stati puntati tutti su di loro.

I due si sono mostrati divini e molto affiatati sul tappetto rosso del Festival di Cannes 2022, catalizzando l’attenzione del bagno di fotografi. Sorridenti, entrambi hanno conquistato con la loro raffinatezza assoluta: la Casiraghi ha indossato un abito in raso, sui toni del blu, lungo sino a piedi, Dimitri un completo elegantissimo con tanto di papillon.

Mano nella mano, i loro sguardi complici hanno fatto intendere come le cose vadano a gonfie vele. Ulteriore conferma lo sguardo felice di Charlotte ormai di casa all’evento, visto che negli ultimi anni al fianco del marito è impegnata nel settore delle produzioni.