Letizia di Spagna e Felipe nella bufera: tutto rovinato da lui. Cosa sta succedendo

Letizia di Spagna è finita per l’ennesima volta nel mirino. Questa volta non per i suoi look, ispirazioni di stile in tutto il mondo, ma per la sua vita sentimentale. Retroscena clamoroso, coinvolto il Re Felipe.

18 anni da favola, in cui forti emozioni hanno fatto da filo conduttore. Questo quanto vissuto da Letizia di Spagna e Felipe che hanno brindato all’importante anniversario del loro matrimonio. Sposatisi il 22 maggio 2004, con un’imponente cerimonia a Madrid, hanno festeggiato il toccante traguardo, consolidando così il loro legame.

Lei giornalista, lui primogenito del Sovrano, in questi anni non solo hanno costruito una splendida famiglia, dando alla luce le figlie Leonor e Sofia, ma sono anche saliti sul trono diventando Re e Regina di Spagna.

Una vita passata insieme, sotto il tetto del Palazzo Zarzuela, dimora di immense dimensioni, dove non solo hanno cresciuto le loro figlie, ma organizzato eventi come la recente cena di gala in cui la Ortiz ha lasciato tutti con il fiato sospeso per il suo look incredibile.

D’altronde la reale spagnola è considerata un’icona di stile a livello globale: impeccabile perfino con i suoi capelli del loro grigio naturale, i suoi look sono tra i più copia. Dal fascino unico ha vissuto emozioni forti a seguito della ricorrenza che la unisce ancora di più con Felipe, anche se a guastare la festa è stata una presenza indesiderata.

Letizia di Spagna e Felipe: momento toccante rovinato da una presenza ingombrante

I festeggiamenti per il diciottesimo anniversario di Letizia di Spagna e Felipe sono stati minati da una presenza ingombrante.

TI POTREBBE INTERESSAREA ANCHE > Miriana Trevisan, la FOTO e quelle frasi che non passano inosservate: “Non possiamo nasconderci”

In questi giorni ha messo piede in Spagna, Juan Carlos, il padre di Felipe. Dopo due anni passati in esilio, l’ex re ha fatto il suo grande ritorno catalizzando l’attenzione e spostando così i riflettori tutti su di lui, mettendo in ombra l’anniversario del figlio e della consorte.

A seguito degli scandali finanziari e degli intrighi personali, la sua figura ha minato la reputazione della Corona portandolo ad abdicare nel 2014, facendo sì che Felipe e la Ortiz prendessero il posto di regnanti.

TI POTREBBE INTERESSAREA ANCHE > Maneskin, Victoria De Angelis torna in pista: la FOTO in lingerie è un peccato capitale, lussuria allo stato puro

In Spagna per cinque giorni, si sposterà poi negli Emirati Arabi. Ad accoglierlo la figlia Elena, mentre con Felipe e la moglie è previsto per oggi un incontro a Palazzo, anche se l’ex re non dormirà nelle sue stanze.