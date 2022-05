“Con te stiamo meglio” Arisa è rinata grazie a LUI: che sguardo irresistibile

Arisa ormai non si ferma più e su Instagram si mostra sempre più bella, qual è il segreto della sua felicità?

Trentanove anni di continua crescita, evoluzione, alti e bassi. Così Arisa si presenta ai fan che la ammirano e da tempo la seguono ovunque, supportandola e sostenendola in ogni situazione.

L’abbiamo conosciuta con Sincerità, il brano con cui ha conquistato l’affetto e la stima di milioni di persone che oggi continuano a fare il tifo per lei. La musica è stata un toccasana, ma attualmente c’è anche qualcun altro che la rende felice e più bella del solito.

Arisa, lo sguardo innamorato: che spettacolo – FOTO

Arisa non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti delle sue giornate e molti scatti che diventano virali immediatamente.

Nell’ultimo periodo i follower la seguono ancora di più perché curiosi di scoprire ulteriori dettagli riguardo alla sua storia con Vito Coppola. I due si sono conosciuti a “Ballando con le stelle” e a quanto pare si sono innamorati.

Sui social entrambi si fanno vedere attraverso post che non passano inosservati. Molti hanno notato il cambiamento radicale di Arisa che sembra ancora più bella del solito. L’amore in alcuni casi è un modo per rinascere e alla cantante ha fatto proprio questo effetto.

Nell’ultimo post pubblicato infatti ha scritto: “Con te sono meglio” e si è lasciata scattare qualche foto dove si mostra attratta da qualcosa che le è vicino, sarà proprio il suo fidanzato?

Molti hanno commentato con messaggi come: “Sei bellissima Rosy” poi ancora “Anche noi con te siamo meglio”, qualcun altro ha aggiunto: “Porti il sole ovunque vai”

I fan non vedono l’ora di ascoltare le prossime canzoni e seguirla in altri progetti di vita a cui sta lavorando. Arisa è un vulcano in eruzione che non si ferma mai. Sa cosa vuole e lo va a conquistare, tante avventure la aspettano e lei non perde occasione di afferrarle al volo.