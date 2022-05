Elisabetta Gregoraci, il vestito è cortissimo e le lascia tutte scoperte: “le hai spettacolari” – FOTO

Elisabetta Gregoraci sempre più bella: in attesa di cominciare la sua estate con Battiti Live, ha sfoggiato un abito verde a tema floreale che ha conquistato tutti

Elisabetta Gregoraci è una delle donne più belle d’Italia: su questo non ci sono dubbi. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo è avvenuto un po’ di anni fa, quando aveva poco più di vent’anni e aveva deciso da poco di lasciare la sua Calabria per provare a fare carriera. Non avrebbe mai pensato che sarebbe riuscita a diventare così tanto famosa.

Per tanti anni Elisabetta è stata vittima di pregiudizi a causa dell’amore condiviso con Flavio Briatore, ma pur essendo giovanissima è stata brava a scrollarsi di dosso tutte le cattiverie dette sul suo conto, andando sempre dritta per la sua strada. Poi, nel 2020, ha deciso di cedere alla corte di Alfonso Signorini e di partecipare al Grande Fratello Vip.

Elisabetta Gregoraci: abito verde floreale e fisico statuario

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Serena Rossi. La notizia più attesa è ormai realtà: l’annuncio pubblico sul web

Elisabetta non avrebbe mai pensato che questa esperienza potesse essere rivelarsi così importante per lei. Ha sofferto tanto la lontananza da suo figlio Nathan Falco Briatore, perché non lo aveva mai lasciato da solo per tutto quel tempo. In ogni caso, questa avventura ha lasciato davvero il segno e le ha permesso di farsi conoscere davvero dal pubblico.

Tante persone hanno ascoltato la sua storia, hanno avuto modo di scoprirla meglio e di ricredersi sul suo conto. Oggi Elisabetta è seguita da tantissime persone che le vogliono bene e che le dimostrano amore ogni giorno, tramite numerosi likes e commenti di apprezzamento che lasciano sotto ai suoi scatti.

Come è successo nell’ultimo caso: Elisabetta ha pubblicato uno scatto in cui indossa un abito verde a tema floreale che fascia perfettamente le sue forme.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Raoul Bova è il più amato dagli italiani. Boom di consensi ma c’è chi gli dà filo da torcere

Nel giro di pochissimi minuti, la foto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram ha raggiunto tantissimi likes e complimenti: ancora una volta, Elisabetta è riuscita a conquistare tutti con la sua bellezza mozzafiato.