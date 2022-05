Luciana Littizzetto è un volto noto di Che Tempo Che Fa oramai da tanti anni: voi sapete quanto guadagna a stagione come spalla del conduttore Fabio Fazio?

Luciana Littizzetto è uno dei personaggi più amati della televisione italiana. Nel corso della sua lunga carriera, ha saputo conquistare il pubblico grazie alla sua simpatia ma anche alla sua innata intelligenza. Infatti, tramite le sue battute, ha sempre cercato di trasmettere messaggi importanti al pubblico. I suoi monologhi sono rimasti nella memoria di tutti.

Da oramai molti anni, Luciana è la fedele spalla di Fabio Fazio. Considerato il loro successo a Che Tempo Che Fa, infatti, qualche anno fa si sono ritrovati a ricoprire insieme il ruolo di conduttori al Festival di Sanremo. Una esperienza che ricorderanno entrambi con affetto per tutta la vita. Alla fine sono tornati a “casa”, al programma che da anni vanta di tantissimi ascolti.

Luciana Littizzetto: svelato il suo cachet di Che Tempo Che Fa

Che Tempo Che Fa, infatti, è il programma più seguito del fine settimana. Fabio e Luciana sono un duo dinamico: lui serio, sempre con la testa sulle spalle, lei mina vagante che si diverte a farlo impazzire e a metterlo a disagio tutto il tempo. E se è vero che gli opposti si attraggono, loro sono senza ombra di dubbio una delle coppie artistiche più amate della televisione.

I due ogni volta riescono a divertire il pubblico, e proprio per questo il lavoro egregio di Luciana viene ripagato profumatamente. Infatti, sui social è stata svelata quella che sarebbe la cifra che Luciana riceve per ogni stagione della trasmissione. Il suo cachet risalirebbe a circa 800mila euro. Una cifra che può sembrare alta ma che sta nella norma per quello che si guadagna lavorando in televisione.

Luciana è un personaggio molto discusso, così come lo sono tutti i comici: le sue battute infatti sono apprezzate da una parte di pubblico, l’altra invece considera il cachet troppo alto per quello che fa.