Diletta Leotta, il body esce fuori dai pantaloncini. La visuale è per soli adulti: “dovrebbero arrestarti” – FOTO

Diletta Leotta in un primo piano a dir poco sensazionale, bellezza accecante della conduttrice catanese e solite curve eclatanti

Continua a regalare spettacolo, anche a campionato finito, la splendida Diletta Leotta. Il volto femminile più amato dagli sportivi italiani, presenza fissa durante le giornate di Serie A, ha salutato dal campo i suoi fan per la prossima stagione. Ma su DAZN, e non solo, possiamo continuare ad ammirarla, eccome.

La conduttrice catanese, sull’emittente streaming, prosegue con i suoi programmi, fatti di interviste ad alcuni dei principali protagonisti del nostro calcio e non solo. Ed è ancora all’opera anche su Radio 105, con il suo programma con Daniele Battaglia sempre più seguito dai fan.

I siparietti con il suo collega stanno diventando ormai un cult sulla rete. Come un cult lo sono da tempo, naturalmente, gli scatti che condivide sul suo profilo Instagram. Un profilo, manco a dirlo, tra i più seguiti dagli italiani: oltre 8 milioni di followers per lei, ammiratori sempre in visibilio ad ogni sua nuova foto. E in occasione dell’ultima, Diletta ha davvero esagerato.

Diletta Leotta, il body è troppo aderente e incontenibile: forme semplicemente esplosive, i fan in estasi

Un primo piano di quelli che non si dimenticano. In studio, Diletta sfoggia un body bianco aderentissimo che esalta più che mai le sue curve pazzesche. Il suo sguardo magnetico quasi ci sfida ad ammirarla in ogni dettaglio e in tutto il suo splendore. E ovviamente la community esplode.

Una autentica pioggia di like e di commenti favorevoli, scontata, che rappresenta uno spettacolo nello spettacolo. Per molti, la bellezza e la sensualità della conduttrice sono a dir poco illegali: “Arrestatela“, chiede più di qualcuno.

I messaggi non finiscono certo qui. Oltre alla solita battuta sullo zoom, si leggono anche scritte come “sei bella come la pizza in fame chimica“. Una metafora ardita ma piuttosto ben riuscita, che simboleggia quanto Diletta sia adorata dai suoi fan.