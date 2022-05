Giorgia Palmas risplende di luce: fan incantati anche se un particolare non sugge, “È enorme!” – FOTO

La showgirl a distanza di qualche giorno dalle nozze con Magnini continua a pubblicare le foto inedite delle nozze scattate durante il grande giorno.

Lentamente l’ex velina sta rivelando ai follower sui social tutte le informazioni sul fatidico giorno del matrimonio avvenuto con il suo amato Filippo Magnini. La ex Velina Giorgia Palmas e l’ex campione di nuoto si erano detti sì un anno fa con rito civile, ma hanno fortemente voluto svolgere un matrimonio religioso anche alla presenza di amici e parenti al completo senza il rischio di una pandemia in corso.

Marito e moglie dopo lo scambio degli anelli si sono diretti presso la lussuosa Villa Bonomo sul lago di Como dove hanno trascorso una giornata indimenticabile, piena di gioia e amore.

Piano piano però la Palmas continua a dispensare foto delle nozze, l’ultima pubblicata ieri sul suo profilo Instagram non solo mostra un suo primo piano ravvicinato del trucco realizzato, ma anche un altro particolare che non è certamente sfuggito ai fan. Vediamo di che si tratta.

Giorgia Palmas radiosa, avete visto l’anello alla sua mano? Incredibile!

“Happy face 🤪 Happy girl 🤩”, scrive la Palmas accanto allo scatto che la ritrae con il suo abito da sposa da mille e una notte di taffetà color perla, occhi illuminati d’amore e il cuore pieno di gratitudine.

“Bellissima…l’effetto della felicità al millesimo cielo…❤️😍 congratulazioni ancora ragazzi”, “Sei la felicità fatta persona 😍😍”, “Sei un incanto 🎈”, “Bellissssssiiimmmaaaaaa❤️”. Scrivono i fan che in men che non si dica l’hanno letteralmente sommersa di commenti gioiosi.

C’è però anche chi, in mezzo a pizzi e merletti, fiori e ghirlande, ricci e perle, non ha però non potuto non notare l’oggetto che la bella sposa indossava nella mano sinistra. “Ma cos’hai al dito? È enorme quell’anello!”.

Effettivamente Giorgia sfoggia un grandissimo gioiello di oro bianco tempestato di diamanti che sfavilla e cattura l’attenzione in questo quadro idilliaco, un frame di un sogno fatato che resterà per sempre impresso nella sua memoria. Molti si chiedono quindi se prima o poi la ex Velina confesserà marchio e cifra di quell’anello principesco difficile da scordare.