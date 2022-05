MD, i clienti sono letteralmente impazziti per il prodotto più amato: costa meno di 2€ ed è già richiestissimo!

MD, la catena discount nata nel 1994 da un’idea di Patrizio Podini, continua ad espandersi su tutto il territorio italiano. Inizialmente, i punti vendita del marchio erano dislocati prevalentemente al Sud Italia; una scelta di mercato che, con il tempo, MD ha pensato bene di riformulare per approdare anche nel Settentrione.

Attualmente sono oltre 800 i punti vendita aperti in Italia dall’azienda, che conta di ben 8.000 dipendenti. Secondo i dati forniti dal mensile “Il Salvagente”, MD risulterebbe essere addirittura in prima posizione nella classifica dei marchi discount.

Un traguardo che la catena si sarebbe meritata proprio alla luce dei prodotti di ottima qualità messi in vendita sul mercato. Nelle scorse ore, a questo proposito, i clienti sono andati letteralmente in tilt per via dell’ultima, super offerta del marchio MD. L’articolo più ricercato, sorprendentemente, è in vendita ad un prezzo stracciato!

MD, clienti impazziti per il prodotto più ricercato. “Ma costa così poco?”: euforia incontenibile

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Classifica supermercati, al primo posto il marchio inaspettato. La spesa degli italiani non sarà più la stessa

Attraverso la pagina Instagram ufficiale, “MD SpA”, il marchio leader nel settore del discount ha reso i clienti partecipi di una novità a dir poco sconvolgente. Uno dei prodotti più amati tra i generi alimentari, che non può mai mancare sulle tavole degli italiani, è in vendita ad un prezzo mai visto prima.

Stiamo parlando della confezione da 500 g del Riso Carnaroli Bio, che fino al 29 maggio sarà disponibile alla sensazionale cifra di 1,59 euro. Per gli affezionatissimi al marchio discount si è trattato di una scoperta a dir poco formidabile. “Ma cosa così poco?“: questa la domanda che tutti si stanno ponendo.

Il riso, alimento ricco di proprietà nutritive ed estremamente versatile, si rivela essere un alleato perfetto per coloro che vogliono mantenersi in forma. In vista dell’estate, inoltre, moltissimi italiani non vedono l’ora di gustarlo a mo’ di insalata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Pasta avanzata? La ricetta da non perdere per evitare gli sprechi: non riuscirai a farne a meno

Un vero e proprio “must have” per le domeniche da trascorrere in spiaggia, sotto il sole cocente. Grazie all’offerta di MD, i clienti sono letteralmente impazziti e non mancheranno di farne scorta al più presto.