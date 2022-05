Melissa Satta, il costume è striminzito e non riesce a contenere nulla: “così sei mostruosa” – FOTO

Melissa Satta in piscina sfodera un look in costume pazzesco, il fisico esplosivo dell’ex velina accende la passione dei fan

E’ stato un anno, manco a dirlo, in cui Melissa Satta è stata tra le protagoniste assolute. Una stagione che l’ha vista in prima linea come sempre e apprezzatissima soprattutto tra gli sportivi. La sua presenza a Sky Sport infatti ha inevitabilmente illuminato le domeniche di campionato.

Grande appassionata di calcio, Melissa ha potuto seguire da vicino la cavalcata vincente del suo Milan, che si è laureato campione d’Italia. Nel ‘Club’ condotto da Fabio Caressa ha sfoderato anche grande competenza in materia, oltre, naturalmente, al suo consueto fascino, che da diversi anni continua a incantare i fan.

Dai tempi di Striscia la Notizia, non è mai uscita dal cuore degli ammiratori e non è un caso se si pensi a lei come a una delle veline ‘leggendarie’. I numeri su Instagram parlano da soli: oltre quattro milioni e mezzo di followers, che si esaltano sempre più per gli scatti che ha disseminato lungo tutto l’anno. E che adesso promettono ulteriore spettacolo, avvicinandoci all’estate, di cui, inevitabilmente, lei sarà una delle stelle più splendenti.

Melissa Satta divina, silhouette perfetta e trasparenze che infiammano Instagram

Melissa ci ha già rilasciato, nelle scorse settimane, interessanti anticipazioni di ciò che sarà. Gli scatti promozionali della sua nuova linea di costumi hanno spopolato, evidenziando come fosse già in perfetta forma. Immagini da sogno della sua silhouette incandescente, e oggi un nuovo scatto che in pochissimo tempo diventa virale.

Distesa a bordo piscina, con un costume intero, Melissa si lascia ammirare in tutto il suo splendore. Fisico perfetto in ogni dettaglio, figura slanciata, curve sinuose e trasparenze pericolosissime: il costume è troppo aderente e lascia a bocca aperta.

Impossibile resistere per i tanti ammiratori, che depositano like e commenti di adorazione senza soluzione di continuità. L’ennesimo trionfo di sensualità di Melissa, che strappa applausi a scena aperta e alza ancora di più la temperatura.