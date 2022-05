Soleil Sorge ritrova l’amore con un ex vip? Lo scoop che sta esplodendo

Soleil Sorge ha ritrovato l’amore? Nelle ultime ore, sui social è scoppiato un gossip riguardo lei e un ex vip dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip…

Soleil Sorge è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Il suo flirt con l’attore Alex Belli ha fatto parlare per mesi, ma lei fuori aveva un fidanzato che la stava aspettando e dunque, in teoria, non c’era spazio per altri uomini all’interno della sua vita. Nella casa, però, ha comunque avuto molteplici corteggiatori che avrebbero fatto carte false per avere una possibilità con lei.

Nella casa, Soleil aveva legato con molti uomini e in modo particolare con Barù. I due dormivano insieme e Barù, per molto tempo, è stato associato a Jessica Selassie. Lui però è sempre stato molto chiaro e ha sottolineato più volte di vederla soltanto come un’amica, e che l’unica donna nella casa per cui provava un impulso fisico era proprio Soleil.

Soleil Sorge, che succede con Barù? Tutta la verità

Tra i due però non c’è mai stato altro che una splendida amicizia, amicizia che ovviamente ha fatto storcere spesso i fans ai fans della coppia – non coppia Barù e Jessica, soprattutto ogni volta che lui ci “provava” scherzosamente con lei.

Proprio per questo c’è stata una cosa che ha fatto storcere il naso negli ultimi giorni. Barù ha pubblicato uno scatto di Soleil in costume da bagno nelle sue storie, un post che per molti è stato come un campanello d’allarme.

Dopo una breve polemica, qualcuno ha capito il motivo della foto pubblicata da Barù: non voleva fare altro che aiutare la sua amica a sponsorizzare la nuova linea di costumi ideata proprio da lei in queste settimane così intense di lavoro.

Dunque niente pericolo: tra Soleil e Barù non c’è altro che una splendida amicizia. In ogni caso, se non è cambiato niente dopo la fine del GF Vip, Soleil ha ancora un fidanzato.