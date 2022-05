Federica Nargi sfoggia una foto in bikini scattata in un posto afrodisiaco: il web è impazzito

Classe 1990, showgirl ed ex velina di “Striscia la notizia”, moglie di Alessandro Matri e mamma di Sofia e Beatrice. Federica Nargi è una delle donne più amate dal pubblico italiano, che con la sua semplicità e bellezza ha conquistato tutti.

Molto attiva sui social, condivide con i fan molti momenti delle sue giornate e scatti mozzafiato che lasciano tutti a bocca aperta. E’ da poco tornata da Sharm El Sheik ed è già pronta per volare a Formentera. Intanto su Instagram pubblica una foto strepitosa.

Federica Nargi, in bikini è una dea: l’isla bonita la aspetta – FOTO

Seguita da 4 milioni di follower, Federica Nargi ha sfoggiato un bikini unico: top a fascia e slip a vita alta. Così si mostra nell’ultimo post pubblicato da poco sui social che ha già fatto il giro del web ed ha fatto impazzire i fan.

Non sappiamo dove è stata scattata la foto, la sua bellezza è l’unica cosa che conta. I capelli sono sciolti e lo sguardo è rivolto verso il sole, anche se gli occhi sono chiusi.

“Che la summer abbia inizio“, ha scritto sotto al post che ha conquistato più di quarantamila like e tanti commenti, qualcuno ha lasciato un messaggio come: “DEA! Non si può dire diversamente. La tua bellezza non è umana! E di persona sei bella uguale!”, poi ancora “Semplicemente incantevole”, qualcun altro ha aggiunto: “Senza filtri e senza niente, stupenda in tutto”.

Ancora una volta l’ex velina ha lasciato il segno ed ha attirato l’attenzione dei fan che non possono fare a meno di seguirla e ammirarla in ogni situazione. Da tempo ormai è una tra le più seguite sui social, le sue foto fanno impazzire chiunque le guardi e il suo sorriso è qualcosa di unico che la rende irresistibile.