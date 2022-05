Lidl, per l’aperitivo arriva il prodotto di qualità e sottocosto: “Bontà divina” – FOTO

Lidl. La catena di supermercati tedesca (appartenente allo Schwarz Gruppe) sorprende i suoi clienti con una serie di offerte golosissime. Impossibile non approfittarne

Con oltre 125 miliardi di euro di fatturato dichiarati nel 2020 e il numero esorbitante di oltre 500mila dipendenti assunti, la catena di supermercati Lidl è tra le più conosciute e diffuse al mondo.

La sua fondazione risale al 1973 ad opera del tedesco Josef Schwarz, ma fu il figlio Dieter a portarla ai massimi splendori. Solo pochi anni dopo, nel 1977, si contavano già 33 punti vendita. Successivamente uscì dai confini nazionali “conquistando” ad oggi ben 26 stati nel mondo, prevalentemente nell’Unione europea ma giungendo anche oltreoceano, negli Stati Uniti.

Lidl, l’offerta che non potete perdervi prima che vada a ruba

Gli ultimi tempi hanno visto un continuo attentato alle tasche dei consumatori italiani, vessati dall’impennata dei costi delle bollette, del carburante, materie prime e anche determinati alimenti. Tutto ciò è opera, purtroppo, di una coincidenza di fattori che vede responsabili la pandemia da Coronavirus da un lato e lo scoppio del conflitto tra Ucraina e Russia dall’altro.

La parola d’ordine per tutti sembra essere “risparmio”. Come fare, quindi, a tamponare le spese, soprattutto quando si va a fare approvvigionamento di cibo e/o beni indispensabili?

Una buona abitudine è quella di dare sempre un’occhiata alle offerte dei vari supermercati. Oggi fortunatamente è molto più facila essere informati al riguardo. Non è più necessario avere tra le mani il periodico volantino cartaceo. Sono le stesse catene, infatti, a diffondere le ultime novità grazie ai loro canali social.

Dando uno sguardo attento alla pagina ufficiale Instagram di Lidl, l’occhio cade su una proposta gustosa e invitante.

Volete invitare degli amici a cena in vista del week end? Perché non iniziare con un invitante stuzzichino? Le olive all’ascolana e le mozzarelline panate da 250 gr. a confezione hanno il costo irrisorio di 1,29 euro. Che occasione!

Lidl, inoltre, ha introdotto ormai da tempo la carta fedeltà denominata “Lidl Plus”, trovabile anche in formato digitale. Basta scaricare l’apposita applicazione con Apple Store e Google Play Store.

Lì è possibile trovare altre invitanti informazioni. Volete alcuni esempi? La baguette cotta in forno a pietra è scontata del 50%, le fette di tacchino sono a meno 37%, lo yogurt al cioccolato a meno 35%, il melograno a meno 25%. Come fare a non approfittarne?