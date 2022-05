Chiara Nasti, esplode la bomba: “Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo”. Bufera

Chiara Nasti ha rivelato un po’ di mesi fa di aspettare un bambino dal calciatore Zaccagni: in occasione dell’ultima partita, Mattia è stato vittima di alcuni cori

Chiara Nasti è una delle influencer più famose del mondo dei social. Negli ultimi anni l’abbiamo vista condividere la sua vita con diversi fidanzati, sempre convinta di aver trovato quello giusto, ma alla fine è stato Mattia Zaccagni a rubare il suo cuore e a farle sognare di mettere su famiglia e di diventare mamma. Qualche mese fa, infatti, i due hanno rivelato di essere in procinto di diventare genitori.

Per molti è stata una rivelazione davvero scioccante, anche perché in molti – o meglio, quelli che non erano rimasti aggiornati quotidianamente sulla vita della influencer – pensavano che lei fosse ancora impegnata in una relazione con Zaniolo. I due, che sembravano molto innamorati, hanno interrotto la loro storia non troppo tempo fa.

Chiara Nasti aspetta un figlio da Zaccagni: nelle ultime ore, però, è scoppiata la bufera

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Ubriachi di passione”, Annalisa Scarrone e la gonna cucita al limite: gambe favolose – FOTO

Chiara sta vivendo un periodo molto felice della sua vita, ma le polemiche non si stanno facendo attendere. Proprio un paio di settimane fa, è finita nella bufera per il “babyshower” particolare che è stato organizzato. I due, infatti, hanno affittato lo stadio Olimpico e il sesso del bambino è stato rivelato mentre lui metteva in porta la palla.

Intanto, dopo una stagione in cui Zaccagni è riuscito a giocare con una certa continuità, ha sfilato su un pullman scoperto tra le vie della Capitale. Si è lasciato prendere molto dall’entusiasmo e ha fatto dei cori contro la Lazio, ma i tifosi avversari hanno deciso di non accusare il colpo ma di rispondergli a tono e hanno cominciato ad intonare il coro: “Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo“. Coro che per molti è apparso piuttosto eccessivo e che ha fatto scoppiare la polemica sui social.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Non è umana” Federica Nargi pronta per l’estate: in bikini ha già conquistato l’isola – FOTO

Lui ha reagito con un sorriso imbarazzato e ha deciso di non rispondere alla provocazione dei tifosi avversari.