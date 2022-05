Caro bollette, come fare per ridurre al massimo il consumo di energia? Una semplicissima mossa potrebbe essere la chiave di tutto

Milioni di italiani, in questo primo semestre del 2022, si sono trovati in netta difficoltà a causa dell’aumento dei costi delle bollette. I rincari di luce e gas, come da previsione, si sono verificati a seguito di un accrescimento vertiginoso dei costi delle materie prime.

A partire dallo scorso gennaio, in particolare, l’energia elettrica ha subito un aumento pari a +55%, mentre il gas ha toccato picchi pari a +41%. Il caro bollette, parallelamente, non dipende solo da un incremento del prezzo delle materie prime, ma è influenzato anche dal costo dei trasporti e dei cosiddetti “oneri di sistema”. Quest’ultimi, nello specifico, arrivano a gravare per circa il 22% sul prezzo finale.

Con poche e semplici mosse, tuttavia, potremmo essere in grado di risparmiare il nostro consumo di energia elettrica senza doverne subire conseguenze. Due elettrodomestici comunemente usati, a questo proposito, sarebbero la chiave di tutto.

Bollette alte? Stacca questi due elettrodomestici, non hai idea dei loro consumi

Dopo due anni di pandemia da Covid, il fatto che la macchina dell’economia si sia rimessa in moto ha conseguentemente portato ad un aumento dei costi delle bollette, che per molte famiglie stanno divenendo insostenibili. Con la guerra scatenatasi tra Russia e Ucraina, in aggiunta, il rifornimento di gas sta diventando un serio problema per nazioni come l’Italia.

Affinché il consumo energetico si riduca, tuttavia, potrebbe bastare una semplicissima mossa che tutti gli italiani sono in grado di compiere. Si tratta, banalmente, dello spegnimento di due elettrodomestici largamente usati: il condizionatore e la televisione.

Interrompere l’alimentazione di questi apparecchi – quando non utilizzati – può farci risparmiare delle cifre consistenti proprio in vista del minor consumo di energia. Spegnendo il condizionatore, infatti, si risparmia una media di ben 80 Watt all’anno, mentre per quanto riguarda il televisore il risparmio è di 25 Watt all’anno.

Un piccolo accorgimento che, qualora seguito, potrebbe davvero essere d’aiuto a milioni e milioni di persone. In questo modo, i costi aggiuntivi delle nostre bollette subiranno un netto abbassamento.

