La serie TV andata in onda questo inverno sulla RAI sembra raccogliere un grande successo di pubblico. La televisione italiana la conferma per una terza edizione.

E’ negli ultimi giorni in cui andava in onda, sul finire della seconda stagione che la RAI ha deciso di confermare la terza stagione di “Doc – Nelle tue mani”. La serie TV con Luca Argentero protagonista prevede delle anticipazioni e delle novità rispetto alle edizioni precedenti. Sembrerebbe come riporta tvpertutti.it, che Luca Argentero e i colleghi del cast siano già attivi per le riprese della prossima stagione.

A essere ripresi durante le scene sul set ci sarebbero degli sguardi indiscreti che hanno visto la troupe lavorare in una nuova location. Il dottor Fanti, alias Luca Argentero, e i suoi colleghi attori avrebbero quindi cambiato location del set cinematografico. La serie che ha avuto un incredibile successo di pubblico e di critica “Doc 3“ sarà disponibile sulla RAI da gennaio 2023.

“Doc 3 – Nelle tue mani”: la location che non ci si aspetta dalla serie ambientata in ospedale

L’indiscrezione, come riporta Cover Media Italia, sembra essere uscita su Il Corriere della Calabria. La troupe con il cast al seguito sarebbe stata vista lontane dal solito luogo di riprese, in vicinanza del Policlinico Ambrosiano.

Come riporta Cover Media Italia e come si legge dal Corriere di Calabria: “Gli autori gireranno alcune scene anche in Calabria. Un ciak è previsto infatti nei prossimi giorni a Cosenza, all’ospedale Mariano Santo, dove è previsto l’arrivo del cast della fiction». Location che variano dalle città già utilizzate nelle riprese: Roma e Milano.

Gli sceneggiatori Francesco Arlanch e Viola Rispoli hanno tenuto a precisare che “Come nei veri ospedali c’è sempre un turnover. Ci saranno nuovi specializzandi, cambiamenti e nuovi ingressi”. Nuovi personaggi e nuove ambientazioni sono quindi la base delle anticipazioni della terza stagione di “Doc3 – Nelle tue mani”. Si attendono ulteriori informazioni per capire le informazioni ufficiali sulla serie TV.