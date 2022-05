Giulia Stabile e Sangiovanni, baci roventi nel posto più improbabile: il video spuntato sui social è inedito e lascia davvero senza parole!

La storia d’amore tra Giulia Stabile e Sangiovanni è iniziata in maniera davvero inconsueta. L’ex vincitrice di “Amici”, accortasi del celebre cantante durante i casting, rimase letteralmente folgorata dai suoi ipnotici occhi blu.

Quello che successe nei mesi successivi è sotto gli occhi di tutti. I due aspiranti talenti della scuola di “Amici” si avvicinarono sempre di più, fino al punto di condividere un appassionato bacio che sancì l’inizio della loro storia d’amore. Una storia d’amore che, ormai, prosegue ininterrotta da ben un anno e mezzo e che li vede felicissimi e affiatati.

Sono moltissime le fanpage dedicate a Giulia e “Sangio”, che non mancano di portare alla luce vecchi video riguardanti la celebre coppia. In uno di questi, riapparso solamente nelle scorse ore, i due fidanzati si scambiano baci roventi in un luogo davvero improbabile. Migliaia di fan sono rimasti letteralmente di stucco!

Giulia Stabile e Sangiovanni, baci roventi nel posto più improbabile. Il VIDEO clamoroso

L’8 gennaio 2021 è la data di inizio della relazione tra Giulia Stabile e Sangiovanni. Proprio in quella giornata speciale, i due si scambiarono il loro primo bacio all’interno della scuola di “Amici”. Di lì a breve, gli ammiratori della coppia diedero vita ad una quantità impressionante di fanpage, pronte a ripostare video e foto raffiguranti i due innamorati.

Una di queste, “Sangiulia”, ha recentemente riportato alla luce una clip davvero clamorosa, registrata proprio dalle telecamere di “Amici”. Si tratta di una clip risalente ai primi tempi della relazione tra la Stabile e Sangiovanni, quando la passione tra i due era letteralmente incontenibile.

La ballerina e il cantante, nello specifico, vennero immortalati dalle telecamere proprio nel bagno della scuola di Maria De Filippi. Giulia e “Sangio”, noncuranti del luogo in cui si trovavano e del fatto di essere ripresi, si baciarono con irrefrenabile trasporto sotto gli occhi di tutti.

Tra Sangiovanni e Giulia l’attrazione è sempre stata fortissima e impossibile da tenere a bada. Ad oggi i due, più che innamorati, non fanno che confermare giorno dopo giorno la portata del sentimento che li lega.

