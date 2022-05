Una donna di 60 anni è rimasta vittima di un incidente stradale verificatosi ieri pomeriggio ad un incrocio a Firenze. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine.

Un’altra vittima sulle strade, l’ennesima. Ieri pomeriggio a Firenze, una donna di 60 anni ha perso la vita in seguito ad uno scontro verificatosi ad un incrocio. La 60enne era alla guida di uno scooter che ha impattato contro un’auto su cui viaggiava una famiglia di turisti.

Immediato l’intervento dei soccorsi che hanno trasportato la scooterista in ospedale, dove è deceduta per le gravi lesioni riportate. In corso le indagini della Polizia Municipale per determinare la dinamica esatta del sinistro.

Assunta Ranieri, di 60 anni, è la vittima dell’incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio, sabato 28 maggio, all’incrocio tra viale Redi e via Doni a Firenze.

Dalle prime informazioni, apprese dal quotidiano La Nazione, la donna viaggiava su uno scooter che improvvisamente si è scontrato contro una vettura, sulla quale si trovava una famiglia di turisti polacchi. Dopo il violento impatto, la 60enne è stata sbalzata dalla sella finendo sull’asfalto.

Sul posto è arrivato lo staff medico del 118 che ha soccorso la conducente del mezzo a due ruote e l’ha trasportata d’urgenza in ospedale, dove poco dopo è spirata a causa dei traumi subito nel violento schianto.

Oltre ai sanitari, sono accorsi anche gli agenti della Polizia Municipale del capoluogo toscano che hanno provveduto ai rilievi e a cui è ora affidato il compito delle indagini. Stando ai primi riscontri, riportano i colleghi de La Nazione, pare che l’incidente possa essere stato causato dal mancato rispetto del rosso da parte di uno dei due mezzi coinvolti.

Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione lungo il tratto interessato che è stato chiuso al traffico per permettere i soccorsi ed i rilievi delle forze dell’ordine.

