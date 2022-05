Gianni Morandi, il famoso eterno ragazzo, ci racconta quando si ritirerà: in una lunga intervista rilasciata a La Repubblica, si è confessato senza veli

Gianni Morandi è uno dei cantanti più amati del panorama musicale italiano. Fin dai suoi esordi è riuscito a tenere banco a tanti suoi colleghi che come lui vivevano di canzoni, i suoi brani sono state delle hit amatissime e che hanno davvero fatto il giro del mondo. La sua spensieratezza e la sua leggerezza gli ha permesso di essere definito da milioni di persone come “eterno ragazzo”, soprannome che lo accompagnerà per sempre.

Gianni è riuscito a fare qualcosa che non tutti i suoi colleghi hanno fatto, anzi. Lui è rimasto al passo con i tempi, aggregandosi sempre ai giovani artisti con una incredibile umiltà, concedendo collaborazioni che gli hanno permesso di farsi amare tantissimo dai ragazzi di questa nuova generazione che hanno imparato a conoscerlo e a volergli davvero bene.

Gianni Morandi svela quando si ritirerà: “Prima che sia troppo tardi”

Nel corso della intervista, è stato chiesto a Gianni quando e se ha intenzione di ritirarsi. Molti suoi colleghi della musica, quando raggiungono più o meno la sua età, abbandonano silenziosamente le scene. Lui ha deciso di essere molto chiaro a riguardo.

“Me lo dicono in molti, ma non mi sento davvero tale. Ma su di me ci sono tanti luoghi comuni, tipo ‘l’eterno ragazzo’, ‘la faccia pulita’. Diciamo che i miei subbugli interni lascio che restino interni e resto una persona normale” ha raccontato ai microfoni de La Repubblica. “Quanto all’età, certo che ci penso. Ma poi vedo Mick Jagger e Paul McCartney che sono più vecchi di me e continuano. Di sicuro smetterò prima di sembrare patetico, magari avvisatemi voi cinque minuti prima che arrivi la Teresina”.

Dunque, dal momento che Gianni sembra ancora piuttosto lucido e in forma, ci viene facile pensare che continuerà ancora per molto tempo.