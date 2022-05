Le due compagini si sfidano nella finale che decreterà quale delle due passerà il turno e approderà in Serie A nella prossima stagione.

Pisa e Monza combattono nell’ultima sfida per cercare di approdare in Serie A nella prossima stagione. L’andata dei playoff è terminata 2-1 per il Monza, a parità di gol nella gara di ritorno è il Monza a passare forte del primo posto in classifica.

Torregrossa porta in vantaggio il Pisa al primo minuto di gioco: aggancia un cross e supera il portiere.

All’8′ Hermannsson raddoppia con un colpo di testa.

Al 20′ accorcia le distanze Machin cogliendo un rimbalzo favorevole che manda il pallone in rete. E’ il VAR a convalidare il gol.

Al 79′ Gytkjaer pareggia i conti ricevendo il pallone in area e insaccandolo.

Al 90′ Mastinu porta il Pisa sul 3-2 infilandola all’angolino con un tiro dal limite.

Si va ai supplementari.

A decidere quale squadra andrà in Serie A è Morrone prima, con un gol al 96′ e ancora Gytkjaer che approfitta di un errore avversario e insacca il definitivo 3-4.

Pisa-Monza: le pagelle e il tabellino

Marcatori: 1′ Torregrossa (PIS), 8′ Hermannsson (PIS), 20′ Machin (MON), 79′, 101′ Gytkjaer (MON), 90’+1′ Mastinu (PIS), 96′ Marrone (MON)

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Hermannsson, Beruatto; Marin (85′ Benali), Nagy (89′ Masucci), Siega (66′ Mastinu); Sibilli (85′ Cohen); Torregrossa (66′ Lucca), Puscas (91′ De Vitis).

A disp.: Berra, Dekic, Di Quinzio, Gücher, Livieri, Touré.

All. Luca D’Angelo

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Caldirola, Marrone, Pirola (91′ Colpani); Molina, Mazzitelli (77′ D’Alessandro), Barberis, Machin (105′ Bettella), Carlos Augusto; Ciurria (72′ Gytkjaer), Dany Mota (105′ Mancuso).

A disp.: Antov, Brescianini, Donati, Lamanna, Paletta, Sampirisi, Vignato.

All. Giovanni Stroppa

Arbitro: Maurizio Mariani della sezione di Aprilia

Assistenti: Carbone – Longo

Quarto Ufficiale: Ayroldi

VAR: Di Paolo

AVAR: Bindoni

Ammonizioni: Birindelli (PIS), Donati (MON), Dany Mota (MON) Beruatto (PIS), Machin (MON), Leverbe (PIS), Nagy (PIS)

Espulsioni: Lamanna dalla panchina al 105′

