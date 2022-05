Marco Masini, il lutto devastante del cantante: “Il mio angelo custode”

Marco Masini e quel lutto devastante che lo ha segnato per sempre: il racconto del cantante nel corso di una intervista che ha rilasciato al Corriere

Marco Masini è uno dei cantanti più famosi degli ultimi decenni del panorama musicale italiano. Nel corso della sua carriera ci ha regalato dei pezzi incredibili che sono rimasti nella storia, canzoni che hanno fatto da colonna sonora a numerose storie d’amore, quelle iniziale e anche quelle finite male. La sua penna, infatti, ha sempre avuto la capacità di coinvolgere la maggior parte del pubblico.

Marco non ha avuto una carriera facile, però. Infatti, in un periodo molto lungo, è stato accusato di portare sfortuna. In una intervista che ha rilasciato al Corriere, ha raccontato di avere il grande pregio di non essere in grado davvero di odiare, quindi è riuscito ad affrontare questo brutto momento nel modo migliore e senza farsi mai buttare giù. D’altronde, Marco ha vissuto dei periodi anche peggiori nella sua vita.

Marco Masini: “Mia madre il mio sostegno spirituale, il mio angelo custode”

Infatti, Marco è stato davvero molto male per la morte prematura della sua mamma. “Mia madre, che ho perso da giovane. Mi aggrappo a lei come sostegno spirituale, come fosse un angelo custode, in senso figurato, laico. Anche se ho una visione della vita tra l’ateo e l’agnostico credo molto nello “spirito”, a un qualcosa a cui fare riferimento“. ha raccontato Marco ai microfoni del quotidiano che lo ha intervistato.

Qui ha deciso di aprire il suo cuore e di rivelare un dolore che ancora oggi lo accompagna in ogni momento. “Quello di mia madre è un ricordo bellissimo: prendo dalla mia infanzia e dall’adolescenza una forza e un coraggio che altrimenti alla mia età potrei perdere“.

In ogni caso, ad oggi Marco è un uomo felice. Da un po’ di anni ha cambiato look, dando il benvenuto ad una lunga barba bianca e a degli occhiali neri. Attraverso la sua nuova musica, Masini è tornato a rinascere.